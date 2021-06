PITX may alok na tig-P850 antigen test sa loob ng terminal

MAYNILA — Nagtayo na ng antigen testing center ang Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) sa loob ng kanilang pasilidad para umano masawata ang mga pasaherong namemeke ng COVID-19 test.

"Tiniyak natin na magkaroon na rito ng antigen testing para naman sa convenience ng ating kababayan at pangalawa para tiyakin na ang ating mga antigen test na ipapakita ng kababayan sa LGU 'yung authentic talaga kasi alam naman natin nagkaroon ng mga ilang pagkakataon na may sumubok sa ating mga kababayan na ibigay ang hindi totoong antigen test [results]," ani Jason Salvador, PITX corporate affairs and government relations head.

Ang PITX ang siyang terminal para sa mga biyaheng pa-timog na mga lalawigan, kung saan ilang LGU ang nanghihingi ng negatibong COVID-19 test result.

Nagkakahalaga ang antigen test ng PITX ng P850, na mas mura umano sa labas.

Inilatag ng PITX ang proseso sa kanilang terminal:

• Mag-book ng biyahe online o sa bus counters ng PITX 2 araw bago ang nais na pag-alis

• Bago ang biyahe kailangan ng pasahero mag-antigen test sa PITX open parking area kung saan lalabas ang resulta kulang 1 oras

• Kung negative, tuloy ang pasahero sa PITX counter para kunin ang boarding pass

• Pupunta ang pasahero sa waiting area o gate at hihingin din ang kaniyang travel documents bago pasakayin

"Ang pinaka-challenge talaga dito is 'yung protocols ng local governments 'no. Hindi mo naman sila masisisi kasi very careful sila sa pagtanggap ng mga kababayan nila na uuwi sa kaniya-kaniyang lugar. So heto lang ang nagpapatagal ng proseso kasi sinisiguro ng lokal na gobyerno na ligtas naman ang mga kababayan sa kanilang nasasakupan," ani Salvador.

Giit ni Salvador, may koordinasyon sila sa LGU upang tiyaking walang aberya sa biyahe ng mga pasehero hangga't maaari.

