Taas-presyo sa bigas asahan sa mga susunod na buwan

MAYNILA - Inaasahang tataas ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan dahil sa nagpapatuloy na pagmahal ng abono at produktong petrolyo.

Sa pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute (PhilRice), na isang tanggapan ng Department of Agriculture, nasa P3.13 na ang patong sa presyo pa lang ng palay kaya hindi malayong tataas din ang presyo ng bigas sa mga pamilihan.

Ngayon ay nasa P19 ang farmgate price ng palay. Kung isasama ang gastos sa drying, milling, at transportasyon, doble nito ang magiging retail price ng bigas.

“Importation last year will have been mostly consumed by this time. Unfortunately, rice prices globally will also rise given high fertilizer and petrol costs which are farm inputs. If both factors above operate, it is expected, rice prices to rise," ani DA Undersecretary Fermin Adriano.

Paubos na rin kasi umano ang inangkat na bigas noong nakaraang taon. Makaaapekto rin ng presyo ang abono at produktong petrolyo na ginagamit na farm input kaya aasahan na ang pagsipa ng presyo ng bigas.

Bukod pa ito sa rice export ban ng ilang bansa para maprotektahan ang kanilang suplay.

Sa Kamuning Market, naglalaro sa P35 hanggang P54 ang mabibiling commercial rice, at dumadalas na ang paghahanap ng NFA rice dahil sa taas-presyo.

Itinigil na noong 2019 ang pagbebenta nito. Pero tingin ni Agriculture Secretary William Dar na dapat maibalik ang NFA rice sa mga pamilihan kung dadagdagan ang budget ng National Food Authority, pero prayoridad na maibenta ito sa 4Ps beneficiaries.

"You need to add more budget to NFA and they will release the rice every 3 months. So staggered naman 'yong procurement then the release will be staggered so that you have available NFA rice to be sold to the 4Ps," ani Dar.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News