Pag-aayos ng isang power line ng Meralco sa Quezon City noong Abril 5, sa gitna ng pag-ulan. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Tataas nang halos P0.40 kada kilowatts per hour ang billing sa buwan ng Hunyo, anunsiyo ng Manila Electric Company (Meralco) nitong Biyernes.

Ayon sa Meralco, bunsod ito ng pagtaas ng presyo ng kuryente galing sa mga supplier.

Singil ng Meralco, tataas ng halos

P0.40/kwh sa June 2022 billing. Dahil yan sa pagmahal ng kuryente galing sa mga suppliers nila.



Eto ang katumbas na dagdag, depende sa konsumo:



Kunsumo Dagdag

200kwh P80

300kwh P119

400kwh P159

500kwh P199 pic.twitter.com/X6GAawjlvE — alvin elchico (@alvinelchico) June 10, 2022

"The generation charge increased by P0.33 per kwh, taxes eventually followed suit which normally follows any adjustments in the generation costs," ani Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga.

Katumbas ito ng P80 dagdag-singil sa mga kumokonsumo ng 200 kilowatt kada oras (kwh), P119 para sa 300 kwh na konsumo, P159 para sa 400 kwh na konsumo, at P199 para sa mga kabahayang kumokonsumo ng 500 kwh.

Noong Mayo ay nagkaroon ng bawas-presyo sa billing ng power distributor.

— May ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News