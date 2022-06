Watch more News on iWantTFC

Nagbabadyang tumaas ang bayarin sa kuryente sa Hunyo.

Kinumpirma ngayong Huwebes ng Meralco na may mga factor o dahilang puwedeng magpataas sa singil sa kuryente sa June billing.

Kabilang umano rito ang pagsirit ng presyo ng petrolyo dahil maraming planta ng kuryente ang gumagamit ng coal at natural gas bilang panggatong, na nakaangkla naman sa presyo ng langis sa world market.

"There is pressure... for the generation cost to go up dahil sa patuloy na pagtaas ng fuel prices, particular sa coal, sa world market," ani Meralco Spokesperson Joe Zaldarriaga.

"Hindi naman ito unique sa atin, pati ibang industry tumataas din dahil sa fuel prices," dagdag niya.

Ayon sa sources sa industriya, maglalaro sa P0.30 hanggang P0.40 kada kilowatt hour (kwh) ang magiging dagdag-singil sa June billing.

Ayon naman sa Energy Regulatory Commission (ERC), mabuti na lang at umiiral pa ang 3 magkakasunod na refund na iniutos nila, na nagkakahalagang halos P1 kada kwh.

Pero aminado ang ERC na hindi nito kayang pigilan ang pagsipa sa presyo ng langis.

"Kung hindi nakapag-order ang ERC ng refund, sana ay lalong masakit at masaklap ang pagtaas na ito," ani ERC Chairperson Agnes Devanadera.

Samantala, sa ika-3 araw ng trading, bumaba ang presyuhan ng langis kaya nabawasan ang average increase sa imported na petrolyo.

Nasa P3.98 na lang ang dagdag-presyo sa diesel, P4.58 sa kerosene at P0.56 sa gasolina.

Pero may 2 araw pa ng trading na maaaring lalong magpababa o magpalobo sa magiging galaw ng presyo ng petrolyo sa susunod na linggo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News