Kulang pero makakatulong na rin ang P1 dagdag sa minimum na pasahe sa mga jeep sa Metro Manila at ilang karatig-lalawigan, sabi ngayong Huwebes ng ilang transport groups.

Inanunsiyo noong gabi ng Miyerkoles ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na pumayag ito sa P1 provisional fare increase para sa mga jeep sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Ibig sabihin, P10 na ang base fare sa naturang sasakyan.

Ayon kay Vigor Mendoza, pangulo ng 1-United Transport Alliance Koalisyon (Utak), ang inaprubahang dagdag-pasahe ay katumbas ng P300 hanggang P400 dagdag na kita kada araw para sa mga tsuper, pero sana'y mataasan pa ito.

"Salamat din naman. Better than nothing," ani Mendoza sa panayam ng Teleradyo.

"Kahit paano makakatulong pero alam niyo naman, 'yong hinahabol nating presyo ang layo na. So hindi pa rin sapat. Sana mabigay 'yong P2 [increase] para dagdag-tulong na rin nila," dagdag niya.

Kulang pero malaking tulong na rin ang dagdag-pasahe para sa Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines (Fejodap).

Ayon kay Fejodap President Ricardo Rebaño, umaasa siyang kahit papaano ay magpatuloy sa pamamasada ang mga tsuper na nagbabalak nang tumigil at humanap ng ibang mapagkakakitaan.

Dapat din aniyang pag-aralan muli kung paano makakahirit ng panibagong umento, lalo't nakaamba na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo.

Para hindi umano maapektuhan ang mga commuter, iminungkahi ni Rebaño na pag-aralan ng gobyerno ang oil subsidy o pagbawas sa excise tax sa langis.

Para naman kay Pasang Masda President Obet Martin, sapat sa kanilang grupo ang P12 minimum fare.

Marami na aniya sa kanilang mga miyembro ang tumigil sa pamamasada kaya gumagawa sila ng mga paraan para hindi maapektuhan ang serbisyo sa publiko.

Ilang buwan nang humihiling ang mga public utility vehilce driver at operator ng dagdag-pasahe bunsod ng patuloy na pagmahal ng presyo ng petrolyo at iba pang pangunahing bilihin.

Sinabi naman ng LTFRB na diringgin pa rin nito ang hiwalay na petisyon na inihain ng mga transport group para sa P5 dagdag-pasahe.

— May ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC