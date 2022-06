Alok na mga trabaho sa Independence Day job fair nasa 130,000

MAYNILA - Nadagdagan ang bilang ng mga iaalok na trabaho sa Independence Day job fair ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Mula sa 88,000, aabot na sa 135,756 trabaho ang iaalok sa job fair sa Hunyo 12, kung saan pinakamaraming trabaho ang iaalok sa business process outsourcing, construction, at manufacturing.

Sa mga job vacancy, 107,582 trabaho ang para sa loob ng bansa. Nasa 27,981 naman ang para sa ibang bansa, kung saan pinaka-in demand ang alok para sa mga nais mag-nurse, household worker, construction worker, cleaner, at waiter.

Ilang rehiyon naman ang mayroon pa ring online application. Pero tingin ng DOLE ay mas madaling makapasok sa trabaho ang nag-a-apply ng face-to-face.

"Mas marami po 'yung hired on-the-spot kung face-to-face kaysa po doon sa online. Iba pa rin pag nakikita mo na 'yung applicant po, face-to-face, so the decision making of the employer is faster," ani DOLE Assistant Secretary Dominique Tutay.

Tingin naman ng DOLE na kayang makalikha ng 1 milyong trabaho ngayong taon kung susuportahan ang mga industriya gaya ng IT-BPO at digital careers.

Kailangan din anilang maiahon ang agriculture sector at manufacturing sa susunod na administrasyon.

"'Yung agriculture sector po natin mas ma-increase po sana natin 'yung productivity kasi dito po talaga sa agri sector tumatama 'yung tinatawag po natin na underemployment. Manufacturing is also a sector that needs attention kasi medyo nag-stagnate po in terms po of employment creation," ani Tutay.