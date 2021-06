Paano mag-advertise ng negosyo sa panahon ngayon?

Nitong dalawang linggong lockdown sa NCR Plus na ipinatupad para sa kaligtasan ng mga tao, iniulat ng Department of Trade and Industry na nasa 1.5 milyong mga manggagawa ang nawalan ng trabaho dahil dito. Hindi pa nabibilang ang maraming high-risk businesses na napilitang magsara dahil sa tumataas na bilang ng impeksyon. Kahit pinayagan na ang ilan na mag-operate, marami pa ring negosyo ang hindi na tuluyang nakabawi.

Sa dami ng mga nagsasara at naluluging negosyo ngayon, maaaring naghahanap ng iba't-ibang paraan ang mga micro, small, and medium enterprises (MSMEs) kung paano mapapansin o magiging successful ang negosyo nila.

Isa sa madali at siguradong paraan para mapansin ang negosyo ay sa pamamagitan ng online advertising.

Gaano man kalaki o kaliit ang iyong negosyo, isa dapat sa mga priorities ang online advertising dahil ito ay maaaring magdala ng potensyal na customer. Maaari din nitong makuha ang atensyon ng mga nakaraang customers dahil nakita nila muli ang brand mo. Lalo na kapag naglagay ka ng ads sa mga reputable websites, ang iyong negosyo ay maaaring makakuha ng kredibilidad at maghimok ng users sa iyong tindahan na maaari namang maging benta.

Sa advertising, puwede mong tukuyin ang iyong target market at abutin ang mga taong interesado sa produkto o serbisyong inaalok mo. Kahit hindi pa sila handang bumili, dahil nakikita na nila ito, maaalala nila ang brand mo kapag dumating ang panahon na kailangan na nila ito.

Ngunit ang digital space ngayon ay puno ng iba't-ibang negosyo na nais gumawa ng pangalan sa e-commerce. Madaling maligaw sa nag-iibang platform algorithms at mga promotions ng brands na may malaking presensya online, kaya naman kailangang maging malikhain ang mga MSME sa paghahanap ng bagong paraan para i-bida ang negosyo nila.

Ang ABS-CBN Digital Advertising Self-serve Hub o DASH ay isang do-it-yourself advertising tool na maaaring gamitin upang gumawa at mag-promote ng online ads sa buong ABS-CBN network. Ito ay ginawa upang matulungan ang mga MSMEs na magkaroon ng isang madaling platform at abot-kayang paraan na pag-market ng kanilang produkto, serbisyo, at adbokasiya sa Kapamilya audience.

Sa DASH, kahit anong negosyo ay puwedeng makita ng mga Kapamilya sa pamamagitan ng exposure sa trending websites ng ABS-CBN katulad ng ABS-CBN News, ABS-CBN Entertainment, at iWantTFC. Nagbibigay rin ito ng mga tools sa advertisers upang ma-access at lumikha ng ad campaigns para sa kanilang target market.

Ito ang ilan sa mga tools at features na magagamit sa platform:

Image- and video-based ad units katulad ng banner ads at video rolls

Audience targeting batay sa edad, kasarian, interes, oras, at lokasyon

Pumili kung tatakbo ang ads sa lahat ng ABS-CBN websites (Run-of-Network) o isang property lang (Run-of-Site)

Basic tools para sa pag-monitor at pag-optimize ng ad campaigns

Fixed rate o CPM (Cost-per-thousand impressions)

P500 bilang pinakamamabang halaga para magpatakbo ng ad

Bilang ang ABS-CBN.com ay ang #1 local website at #3 global website sa Pilipinas ayon sa Alexa Web Rankings, maaaring ilagay ng mga MSMEs ang kanilang produkto o serbisyo sa isang lugar kung saan ito ay makikita ng madaming tao. Bukod sa sulit at abot-kaya ang pag-gamit nito, madaling i-navigate ang platform at mabilis makakapaglabas ng ad campaigns.

Upang magsimulang mag-advertise sa DASH, kailangan lamang lumikha ng isang account sa advertise.abs-cbn.com.

Para sa karagdagang impormasyon kung papaano gamitin ang DASH para maabot ang mas maraming tao para sa iyong negosyo, bisitahin ang link na ito .