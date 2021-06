Ilang establisimyento planong ihiwalay ang mga bakunado, 'di pa nabakunahan laban sa COVID-19

Watch more in iWantTFC

May ilang negosyong nagbabalak na ihiwalay ang mga kostumer at empleyado nilang bakunado at hindi pa nababakunahan kontra COVID-19, ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Pero nilinaw ni Concepcion na ideya pa lamang ito na puwedeng mangyari kapag marami na ang naturukan ng COVID-19 vaccines.

"I won't discount the fact that there are certain buildings, they might restrict the entry of those unvaccinated and ask them to go to a certain area... maybe elevators, those fully vaccinated can enter these elevators, those unvaccinated can take another elevator," ani Concepcion.

Nang tanungin kung maituturing na diskriminasyon ang paghihiwalay sa mga bakunado at hindi pa nababakunahan, sagot ni Concepcion: "I've checked with our lawyers and they said we're entering an area that is unchartered, in a sense."

"I think it's also the right of the fully vaccinated to protect themselves," ani Concepcion.

Ayon din kay Cabinet Secretary Karlo Nograles, hindi magkakaroon ng diskriminasyon laban sa hindi pa bakunado.

"It's voluntary, it's not mandatory, and wala tayong policy na 'pag hindi nabakunahan, hindi makapasok sa ganito, ganyan. Wala po tayong ganyang klaseng discrimination," ani Nograles.

Hindi rin naman daw diskriminasyon ang diskwento at freebies na ibinibigay ng mga establisimyento sa mga bakunado.

Patuloy naman ang mga negosyo sa pagbibigay ng mga incentive sa mga taong nabakunahan na kontra COVID-19.

Kasama rito ang isang supermarket na nagbibigay ng libreng turon sa bakunado kapag umabot nang P250 ang nabiling produkto.

Sa isa namang department store, may balik na P200 kapag umabot ng P3,000 ang single-receipt purchase.

May libreng ballpen naman ang isang hardware store sa mga bakunadong umabot ng P5,000 ang nabili.

Target ng pamahalaan na mabakunahan ang 70 milyon ng populasyon para makamit ang herd immunity laban sa COVID-19.

Sa huling tala, pumalo na sa 6.3 milyong dose ng COVID-19 vaccines ang naituturok sa Pilipinas.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC