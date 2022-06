Muling tumaas ang presyo ng ilang klase ng gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila na epekto umano ng patuloy na oil price hike.

Sa Commonwealth Market sa Quezon City, halimbawa, nasa P20 ang average na itinaas ng presyo ng mga lowland vegetable, gaya ng talong na P90 kada kilo na mula P70.

Umakyat din sa P100 kada kilo ang presyo ng ampalaya mula sa dating P80 habang P60 na ang okra mula P40.

Tumaas naman sa P60 ang kada kilo ng sitaw at P80 ang petsay Tagalog, na parehong dating P50.

Ayon sa nagtitindang si Maribeth Cao, nagpatong sa transportasyon ang mga biyahero mula sa probinsya kasunod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

"Mataas po ‘yong bigay sa amin ng mga biyahero. Mataas daw po ang bayad nila sa gasolina lalo ‘yong biyahe galling sa Bicol. ‘Pag kuha nila doon P50, dagdag pa sila sa diesel at pahinante," ani Cao.

Para hindi malugi, nagbabawas na lang umano ng order ang mga nagtitinda lalo't matumal ang bentahan ngayon.

Binawasan na rin nila ang sukat sa kada tali ng gulay.

Ang dating 8 piraso kada tali ng okra, 6 na piraso na lang ngayon ang mabibili ng P10.

Walong piraso na lang din ang kada tali ng sitaw, na mabibili sa halagang P10, mula sa dating 12 piraso.

Humihirit naman ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) na bigyan ang lahat ng magsasaka ng fuel subsidy at hindi lang corn farmers.

Hiling din nila na simulan na ang pamamahagi ng fertilizer subsidy.

"Limitado lang ang mabibigyan nitong magsasaka ng mais at mga mangingisda samantalang halos lahat -- lalo na ang mga magsasaka ng palay at gulay ay apektado ng pagtaas ng presyo ng abono," ani KMP Chairperson Danilo Ramos.

May nakalaan nang P3 bilyon ang Department of Agriculture para sa fertilizer subsidy at P500 milyon naman ang ipinamamahagi nang fuel subsidy.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na may nakikita silang pagbaba ng produksiyon, partikular sa bigas sa paparating na wet cropping season.

Kaya humingi na umano ang DA ng karagdagang P6 bilyon para sa fertilizer subsidy at P600 milyon para sa fuel subsidy.