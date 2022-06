MAYNILA - Iginiit ng isang grupo na "suntok sa buwan" na gawing P20 ang kada kilo ng bigas, na isa sa mga isinusulong ng papasok na administrasyon ni president-elect Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, tila "nagpapapogi" lang sa papasok na administrasyon ang mga nagsusulong nito.

Aniya, masyadong malabo na gawin ito lalo't mataas pa rin ang pangangailangan ng mga magsasaka.

"Isa na naman itong boladas at mukhang nagpapapogi yung nasa DAR para mairetain sila ng bagong presidente," ani Estavillo.

Bago pa man magsimula ang administrasyon ni Marcos Jr. ay target na ng Department of Agrarian Reform na solusyonan at ibaba sa P20 ang bigas sa pamamagitan ng "Programang Benteng Bigas sa Mamamayan" (PBBM) kung saan bubuo sila ng mega farm.

Sa mega farm, bubuo ng isang malaking palayan na may kakayahang gumawa ng malaking bulto ng mga produktong sakahan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamimili.

"'Yung concept po ng mega farms nandyan na po yan even before at gusto natin tuloy tuloy para po doon sa sinasabing from subsistence farming," ani DAR chief Bernie Cruz.

Mangangailangan ng P12 milyon ang DAR para simulan ang programa, at batay sa kanilang pag-aaral, kikita ng P76,501 taon-taon ang mga magsasaka.

Dahil umano dito, mapabababa ang production cost sa pagbibigay ng binhi, pataba, at mechanization sa mega farm.

Giit naman ni Estavillo, luma na ang ganitong konsepto na hindi naman umano nagtagumpay.

"Ayusin muna nya nagyayaring land grabbing nangyayari sa rice land. Ayusin nya yung kawalan ng lupa ng ating mga magsasaka. [Sa] 10 magsasaka siyam ang walang lupa. Yung mga land use conversion itigil yan at lahat ng irrigable land planted ng palay lagyan ng irigasyon, kayang-kaya i attain ang self sufficiency natin," ani Estavillo.

Tingin naman ng Federation of Free Farmers na masyadong ambisyoso ang plano.

"It's such a short period at isa pa kabayan handa ba ang isang departamento na magpatakbo ng ganyang klaseng programa? These are very ambitious plans kabayan. Hindi lang ito trabaho ng DAR kailangan may tie up sa NFA kailangan may tie up sa public works et cetera," ani Leonardo Montemayor miyembro ng grupo.

Pero hindi pa mang tuluyang napababa ang presyo ng bigas ay may banta nang tumaas ang presyo nito, ayon sa Department of Agriculture.

Kung bumaba kasi anila ang produksyon ng palay ngayon, at patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo, fertilizer at bigas sa global market, maaari ring sumipa ang presyo ng bigas bago matapos ang taon.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC