Pumalo ang inflation rate o antas ng taas-presyo ng mga bilihin at serbisyo sa pinakamataas na antas sa loob ng higit 3 taon, ayon sa Philippine Statistics Authority (PSA).

Nasa 5.4 porsiyento ang inflation rate nitong Mayo na mas mataas sa 4.9 porsiyento noong Abril. Ito na ang pinakamataas mula pa noong Disyembre 2018 kung saan nakapagtala ang gobyerno ng 5.2 porsiyentong inflation rate.

Ayon kay Philippine Statistics Authority Civil Registrar General Undersecretary Dennis Mapa, taas-presyo sa mga pagkain at inumin ang nag-ambag ng malaking epekto sa inflation noong Mayo.

"Nakikita natin tumataas presyo ng ibang produkto [gaya ng] meat, fish, kung sasali ang rice, tataas ang food and non-alcoholic beverage," ani Mapa.

Bukod dito, naging parte rin ng inflation ang pagtaas ng presyo ng petrolyo kung saan nasa 47.2 porsiyento ang inflation sa gasolina habang 86.2 porsiyento naman sa diesel.

"Dahil medyo malaki ang impact ng transport, 'yung oil products, nakikita namin na tuloy-tuloy ang pagtaas niya. Kung hanggang saan, we will monitor that," ani Mapa.

Umaasa naman ang isang analyst na hindi tatagal ang inflation.

"We don't think this inflation will be a prolonged one," ani Fitch Rating Director for Financial Institutions Tamma Febria.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News