Mega farm inirekomenda para mapababa ang presyo ng bigas

Isinusulong ni Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz ang pagkakaroon ng "mega farm" para mapababa ang presyo ng bigas.

Sa isang press conference ngayong Lunes, sinabi ni Cruz na target niyang makipagpulong kay President-elect Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. kaugnay sa panukala.

Isa kasi sa mga campaign promise ni Marcos ay mapababa sa P20 kada kilo ang presyo ng bigas.

Ayon kay Cruz, nagsagawa ang Department of Agrarian Reform (DAR) ng pag-aaral hinggil dito at inirerekomenda ang programang "Programang Benteng Bigas sa Mamamayan," kung saan magkakaroon ng mga mega farm.

Sa ilalim mega farm, pagsasama-samahin ang maliliit na lote ng sakahan para sa produksyon ng palay.

Magiging isang kumpol ang magkakadikit na mga sakahan, at layon nitong gumawa ng malaking bulto ng mga produktong sakahan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mamimili.

"'Yong concept po ng mega farms, nandiyan na po 'yan even before. At gusto natin tuloy-tuloy para po doon sa sinasabing from subsistence farming," ani Cruz.

Sa pag-aaral na ginawa ng DAR, ang mega farms ay magsisimula sa 150,000 ektaryang lupa ng mga Agrarian Reform Beneficiaries (ARBs) at maaaring makagawa ng 142 kaban ng palay kada ektarya.

Kikita aniya ang mga magsasaka ng P76,501 kada taon para sa mga ARB.

Mapapababa umano ang cost of production sa pamamagitan ng pagbibigay ng binhi, pataba at mechanization sa mega farm.

Kung agad masimulan ang programa, maaaring sa unang bahagi ng 2023 ay mapababa na sa P20 kada kilo ang bigas, ani Cruz.

Ayon pa kay Cruz, dapat tulungan ang mga magsasaka para hindi nila ibenta ang kanilang mga lupaing pansaka.

Ang inisyal pondo na kakailanganin para sa programa ay aabot sa P12 milyon.

Nauna nang nagbabala si Magsasaka Party-list Rep. Argel Joseph Cabatbat na posibleng tumaas pa ang presyo ng bigas sa bansa dahil sa binubuong cartel ng mga rice-exporting country tulad ng Thailand at Vietnam.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC