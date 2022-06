Nagbabala ang isang mambabatas sa posibleng pagtaas ng presyo ng bigas sa Pilipinas.

Ayon kay Magsasaka Party-list Rep. Argel Joseph Cabatbat, ito'y dahil sa binubuong cartel ng mga rice-exporting country tulad ng Thailand at Vietnam.

Dahil sa nagbabadyang taas-presyo, tinitingnan ng Department of Agriculture (DA) ang posibleng pag-angkat ng bigas sa India, ani Cabatbat.

"Nitong nakaraan, ang DA tumitingin na sa India for our supply of rice kasi nga baka magmahal na ang benta sa atin ng mga traditional countries na nagbibigay sa atin ng bigas, katulad ng Vietnam at Thailand," ani Cabatbat.

Ayon kay Cabatbat, epekto rin ito ng Rice Tarrification Law.

"Masyado kasi tayong umaasa sa ibang bansa for our supply of rice, so nakikita namin ang solusyon talaga for the country [is] to produce more rice. 'Yan 'yong talagang long-term solution," aniya.

Nagtataka umano si Cabtbat sa mataas na importasyon ng bigas ng bansa, na nagiging dahilan kung bakit mas bumaba ang presyo ng palay pero hindi naman aniya bumaba ang presyo ng bigas.

Samantala, muli namang humirit ang grupong Panaderong Pilipino na aprubahan ang hirit na P4 dagdag sa presyo ng Pinoy tasty at Pinoy pandesal.

Malaking tulong sa mga community ng baker kung papayagan ang taas-presyo, lalo't nagtaas na ang presyo ng petrolyo at harina na ginagamit sa paggawa ng tinapay.