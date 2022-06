Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Pananagutin umano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang ride-hailing app na Joyride dahil sa sinisigil nitong priority fee, sabi ng isang opisyal nitong Sabado.

Ayon kay LTFRB Executive Director Kristina Cassion, nakumpirma ng ahensya sa pamamagitan ng “mystery rider” ang umano’y overcharging ng transport network vehicle service dahil sa paniningil ng priority boarding.

Nahirapan anyang makakuha ng driver ang “mystery rider” nang walang priority booking, pero nakakuha agad nang mag-alok ng P100.

Dinala ng “mystery rider” ang driver sa mga naga-abang na traffic enforcer para maisyuhan ng citation ticket dahil sa overcharging.

“Kasi may standard rate po tayo. Hindi po puwede ‘yung may option, option na mga marketing gimmick that would add burden to the riding public and would discriminate the commuters also," paliwanag ni Cassion.

"Kasi ‘pag sinabi mong optional, ibig sabibin no’n, kung sino lang ang may kaya, ‘yun lang ang puwedeng sumakay. Sila lang ang puwedeng i-prioritize ng boarding... Ibig sabihin ba manigas na lang ‘yung pasahero dahil wala siyang pambayad sa priority boarding?”

Sinabi ng opisyal na isusumite sa board ang insidente para tukuyin ang parusa na maaring ipataw sa Joyride, katulad ng nangyari noon sa iba pang ride-hailing service na pinagmulta at sinuspinde dahil sa mga paglabag.

“The board will now assess po kung anong penalty ‘yung ipapataw dito kay Joyride kasi nangyari na din po ‘yan kay Grab, kay Uber noon na nag-excessive charges doon sa surge rate kaya na-penalize sila through fine and even suspension. So, I do not want to preempt what will happen to Joyride," aniya.

Wala pang inilalabas na pahayag ang pamunuan ng Joyride.