PH sapat ang suplay ng kuryente sa kabila ng pagbagsak ng 4 na planta- Cusi

Pagsasaayos ng electric cables sa Purok 2, Barangay Culiat, Quezon City noong December 30, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Pinabulaanan ni Energy Secretary Alfonso Cusi na makararanas ng 11-hour brownout dahil sa patuloy na kakulangan sa suplay ng kuryente sa bansa.

Aniya, sapat naman daw talaga ang suplay ng kuryente at nagkataon lang na may ilang mga planta na bumagsak kasabay ng mataas ng konsumo ng kuryente.

"Ito pong pagkawala the past 2 days ng suplay is because po 'yung pagkasabay-sabay ng pagkasira nung mga 4 na malalaking planta po, that we lost around 2,000 megawatts sa supply po. But that doesn’t mean we don’t have the capacity. We have the capacity but unfortunately bumagsak lang po 'yung planta; masyadong mainit ang panahon, tumaas na bigla ang demand, sumabay ng bagsak 'yung mga planta po," ani Cusi sa pagdinig sa Kongreso.

Dagdag pa niya, may kalumaan na rin ang karamihan sa mga planta at hindi naman ito agad naisaayos noong magsimula ang pandemya noong 2020.

Ayon naman kay Energy Regulatory Commission Chairperson Agnes Devanadera, nasa 16 anyos pataas ang edad ng ilan sa mga planta.

Ang mga spare parts din ay naantala ang pagdating sa bansa o kaya ay hindi nakarating dahil sa pandemya.

Huli rin daw nila natanggap ang Grid Operating and Maintenance Program o ang schedule ng mga plantang kukumpunihin ngayong taon dahil imbes na makarating sa kanila ng October noong nakaraang taon, December na nila ito natanggap kaya nakadagdag din ito sa kakulangan sa kahandaan sa pagsasaayos ng suplay.

Dahil naman sa kakulangan sa suplay, napilitan silang gamitin ang Dinginin Power Plant kahit hindi pa ito nabibigyan ng certificate of compliance.

Siniguro naman ni DOE Electric Power Industry Management Bureau Director Mario Marasigan na pagsapit ng July 1, dadami na ang mga planta na makakabalik sa paglikha ng kuryente at inaasahan na ring bababa ang konsumo dahil sa pagpasok ng tag-ulan.

Hindi na rin aniya magkakaroon ng rotational brownout pero maaaring manatili pa ring nasa yellow alert.

— Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more in iWantTFC