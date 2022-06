MAYNILA - May namumurong dagdag-singil sa presyo ng langis sa susunod na linggo, habang humirit na ng P4 dagdag-presyo sa Pinoy tasty at Pinoy pandesal ang mga panadero.

Bunsod ang mga ito ng epekto ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia.

Batay sa unang apat na araw ng trading sa world market, nasa mahigit P2 ang itinaas sa presyo ng gasolina. Halos P6 naman ang itinaas sa presyo ng diesel.

Epekto ito ng pagbabawal sa Russian oil sa maraming bansa sa Europa kaya hahanap sila ng ibang source ng langis para punan ang dating sinusuplay ng Russia.

"For the coming 1 to 2 weeks initially magkakaroon po 'yan ng pagsipa ng price kasi nga definitely meron nang ina-arrange ang mga EU member countries na alternative source at hindi makaalagwa diyan 'yung ating pinagkukunan na karamihan ay Middle East, most likely makikipag-agawan na sila du'n," ani Department of Energy Director Rino Abad.

Humihirit naman ng P4 taas-presyo ang mga panadero sa Pinoy tasty at Pinoy pandesal dahil umano sa pagmahal ng LPG, margarine, oil, asukal, at iba pang gastos sa bread production.

Matatandaang galing din sa Ukraine ang 30 porsiyento ng suplay ng trigo sa buong mundo.

Ibig sabihin, magiging P42.50 ang presyo ng Pinoy tasty mula P38-P50 habang nasa P27-P50 na ang magiging presyo ng Pinoy pandesal mula P23-P50.



"Hindi na rin siguro mapigilan ng Philbaking na mag-request pero pinipilit pa natin na matingnan kung papaano igagalaw or kung justified ba increases at kung kailan natin papagalawin," ani Trade Undersecretary Ruth Castelo.

Iyon lang, hindi pa sigurado kung maihahabol ito bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hunyo 30 o ipauubaya na lang ito sa papasok na administrasyon, kung saan babaguhin ang kalihim ng DTI.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News