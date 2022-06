Watch more News on iWantTFC

May panibago na namang bugso ng taas-presyo sa ilang pangunahing bilihin ngayong Hunyo.

Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association (PAGASA), kabilang sa mga magtataas ng presyo na 5 hanggang 10 porsiyento ang ilang brand ng sardinas, meat loaf, kape, evaporated milk, suka, asukal at instant noodles.

"Next month, iba na naman ang tataas. Siyempre, nagtitinginan sila. Ngayon, ibang brand, next month naman, 'yong isa or huwag muna, kaininin muna natin market niya," ani PAGASA President Steven Cua.

Malaking hamon din umano sa susunod na administrasyon kung paano pipigilan ang serye ng pagmahal ng bilihin.

"We are afraid na mamaya, tumaas nang tumaas. 'Di naman hyper pero runaway inflation," ani Cua.

"The worst is stagflation. May inflation na nagtataas bilihin, nag-stagnate pa economy," dagdag niya.

Marami pa ring manufacturer ng mga produktong may suggested retail price (SRP) ang humihirit ng dagdag-presyo sa Department of Trade and Industry (DTI).

Pero ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, pinag-aaralan pa ang mga hirit.

"Siyempre dahil pataas nang pataas ang presyo ng fuel, pataas rin ang presyo ng distribution nila. Marami pa kaming requests but we are all studying them," aniya.

Tiniyak ng bagong liderato ng DTI na hindi na nila aaprubahan ang mga bagong hirit na dagdag-presyo. Bahala na umano rito ang papasok na administrasyon.

Hanggang Hunyo 30 na lang si Secretary Ramon Lopez, na papalitan ni dating University of the Philippines president Alfredo Pascual.

Samantala, inilunsad ng DTI ang e-Presyo 2.0 kung saan bukod sa price monitoring, puwede na ring ireklamo ang mga produktong lagpas sa SRP at mag-post ng mga retrato ng mga bilihing na-monitor ng konsumer.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News