Nanganganib na lalo pang tumaas ang singil sa kuryente bunsod ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis.

Ang mga planta kasing tumatakbo sa coal at iba pang fossil fuel ay nakakabit ang presyo ng panggatong sa presyuhan ng langis, na ipinapasa sa lahat ng mga konsumer.

Sa unang 2 araw ng trading sa world market, lagpas P5 na ang itinaas ng presyo ng imported diesel at higit P3 naman sa gasolina dahil sa pag-ban ng maraming bansa sa Europa sa Russian oil.

"Tataas nang tataas 'yan kasi 'di naman natitigil ang Ukraine war and hihilahin lahat ang presyo, lalong-lalo na ang coal dahil nakapaka-dependent natin sa coal," ani Power4People lead convenor Gerry Arances.

"Makikita natin na sa mga susunod na buwan, lalo pang tataas ang presyo ng kuryente sa bansa," dagdag ni Arances.

Inihirit ng Power4People sa papasok na administrasyon na repasuhin ang mga kontrata at tanggalin ang "pass-thru provision" o pagpapasa ng fuel costs sa mga konsumer.

Kung si dating Energy secretary at Leyte governor-elect Jericho Patilla ang tatanungin, walang mabilisang solusyon para maipababa ang singil ng kuryente sa Pilipinas.

"In energy, everything is long term. 'Pag nag-iisip ka, laging short term, walang mangyayari sa 'yo. So when we say, 'mapapababa ba?' Unfortunately, 'di overnight, we need people who think long term," ani Petilla.

Para kay Petilla, dapat tama ang iluluklok na Energy secretary dahil sa kaliwa't kanang problemang susuungin bunsod ng giyera sa Ukraine at pagmahal ng presyo ng bilihin at serbisyo.

Wala pang pinapangalanang Energy secretary ang papasok na Marcos administration pero matunog ang pangalan nina Energy Regulatory Commission Chairperson Agnes Devanadera, at congressman na sina Mikey Arroyo at Rodante Marcoleta.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News