Watch more News on iWantTFC

MAYNILA (UPDATE) — Bumaba ang produksiyon ng isda sa bansa mula Enero hanggang Marso ng 2022, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Sa inilabas na Fisheries Situation Report para sa unang 3 buwan ng taon, nasa 971,500 metriko tonelada ang kabuuang produksiyon kumpara sa 973,620 metriko tonelada noong 2021.

Mababa nang 0.2 porsiyento o higit 2,000 tonelada kompara noong nakaraang taon.

Commercial at marine municipal fisheries ang nabawasan ang produksiyon, na ayon sa grupong Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya) ay direktang maiuugnay sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo.

Ilang mangingisda na rin umano ang nagpalit ng kabuhayan dahil 80 porsiyento ng kanilang puhunan ay napupunta lang sa gasolina.

"This is the sum of all our concerns. The cumulative oil price hikes have sparked a domino effect to the fisheries production, fish supply, market prices, and ultimately to food security," sabi ni Pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap.

Kinilala naman ni Agriculture Secretary William Dar ang problema sa pagmahal ng langis, lalo't limitado ang knailang budget para sa fuel subsidy at mga nasalanta ng bagyo.

"It's again a combination of factors. Kalian ba 'yong bagyo? Nagi-impact ngayon sa first quarter. So apektado ang bangka ng fisherfolks natin. We have limited budget. Hindi lahat ay mabigyan ng bangka," ani Dar.

Importasyon ang isa sa mga paraang nakikita ng Department of Agriculture (DA) para mapunan ang kakulangan sa isda.

Kinumpirma ni Dar na extended ang import permit sa isda na para sana sa first quarter lang ng 2022. Ito'y kahit tutol dito ang ilang commercial fishing groups.

Kabilang sa mga klase ng isda na bumaba ang produksiyon ay ang mga ginagamit sa paggawa ng sardinas.

Para sa grupong Oceana, dapat ma-regulate ang overfishing nang hidni maubos ang resources ng bansa.

Plano naman ng DA na paigtingin ang aquaculture industry bilang pansuporta sa kakulangan sa commercial at marine municipal fisheries.