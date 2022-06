Watch more News on iWantTFC

Inaasahang tataas muli ang presyo ng petrolyo matapos ipagbawal ng maraming bansa sa Europa ang langis galing Russia, sinabi ngayong Martes ng Department of Energy (DOE).

Nagpasya ang maraming bansa na i-ban ang langis galing Russia dahil sa pananakop nito sa Ukraine.

Sa unang araw ng trading noong Lunes, bago pa pumutok ang balita ng Russian oil ban, higit P3 na ang itinaas ng presyo ng imported diesel at gasolina.

Sa mga susunod na trading days, inaasahan umanong sisipa nang husto ang presyo bilang reaksiyon sa oil ban.

"Next week, magkakaroon tayo ng increase initially, pero magsa-stabilize naman 'yan," ani Rino Abad, direktor ng Oil Industry Management Bureau sa ilalim ng DOE.

Pero nilinaw ng DOE at mga taga-industriya na walang inaasahang epekto sa supply ng petrolyo sa bansa ang ban. May sapat anilang supply pero mas mahal ang presyo.

Dahil dito, posibleng tumuntong ng P100 ang litro ng gasolina kapag lumala pa ang sitwasyon ng supply ng langis habang nagbubukas ng ekonomiya ang maraming bansa gaya ng China at India.

"'Di na imposible ang ganoong range, lalo na kung ganito ang sustained na issue, demand surge ang trends," ani Abad.

"Ang nakikita ko may markets na close to P100 or more than P100, pero marami pa rin ang mananatili sa mga P90... Ang importante may choice ang consumers," sabi ni Jetti Petroleum President Leo Bellas.

Sa ngayon, lagpas P90 na ang pinakamahal na 95 octane na gasolina at higit P80 naman ang diesel sa Metro Manila.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News