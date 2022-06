Kulang ngayon ang supply ng chipping potatoes na ginagamit na sangkap para sa French fries, kaya nagtaas-presyo na ang ilang nagtitinda ng nasabing pagkain. ABS-CBN News

MAYNILA — Ramdam na sa food industry ang kakulangan sa suplay ng ilang raw material na ginagamit sa pagluluto ng pagkain.

Kabilang sa mga pahirapan nang makakuha ng suplay ngayon ang chipping potatoes na ginagamit sa French fries, at harina na isa sa pangunahing ingredient sa paggawa ng tinapay, pastries, pasta at noodles.

Dahil dito, doble na ang presyo ng French fries sa puwesto ni Michelle Linoy sa Quezon City.

Bukod sa limitado ang suplay, P240 na ang bili niya sa isang pack mula sa P120.

“Dati madali lang kumuha. Ngayon, pahirapan. Minsan kailangan mong gumising ng maaga para hindi ka maubusan ng mabibili,” ani Linoy.

Ayon kay Department of Agriculture (DA) Undersecretary Kristine Evangelista, global concern ang kakulangan sa chipping potatoes, na inaangkat sa ibang bansa tulad ng Canada at Estados Unidos.

"'Yan ay inaangkat, hindi itinatanim ng ating magsasaka, So if you are distributing French Fries, this is your concern. As far as production ng magsasaka, very sufficient po ang ating patatas,” ani Evangelista.

White potatoes, camote, at taro chips ang ilan sa mga alternatibong iminumungkahi ng DA na ipalit muna sa chipping potatoes.

Bukod sa chipping potatoes, ilang raw materials pa tulad ng harina ang nagkakaproblema sa suplay.

Ilang mga fastfood chain at bakeshop na ang naglabas ng abiso na limitado muna ang maiaalok nila mula sa karaniwan nilang menu dahil sa raw materials shortage.

Ilang bansa na rin ang tumigil sa pag-export ng kanilang mga produkto, tulad ng palm oil ng Indonesia at karne mula Argentina, para maprotektahan ang kanilang supply.

Ayon naman kay Eric Teng, President ng Resto PH, inakala nila noong una na logistical problem lang o problema sa pang-export ang dahilan ng delay sa kanilang mga suplay.

Dahil sa krisis sa Ukraine, apektado na pala ang fertilizer access ng mga magsasaka sa ibang bahagi ng mundo kaya kinakapos ng suplay.

“We’re not hopeful that this will solve itself immediately. We need to have a backup plan, a management plan to compensate for this reduction in supplies or unavailability of certain products. I am encouraging some of our members for more local alternatives,” sabi ni Teng.

Para rin kay Luisito Chavez ng Philippine Federation of Bakers’ Association, ramdam din nila ang delay sa mga delivery ng raw materials para sa tinapay.

Dapat din pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagtatanim ng agricultural crops na magagamit ng mga magtitinapay para mapababa ang production cost at makabawi ang maliliit na negosyo.

"This is the struggle not only of the baking industry. Kailangan ng kalinga ng gobyerno," ani Chavez.

"Kung ang ating Filipino farmers ay magtatanim ng maraming root crops at gagamitin ng industriya ng magtitinapay, palagay ko 'yong tinatawag nating food stability ay mararating natin," dagdag niya Chavez.