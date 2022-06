Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nangangamba ang isang labor group sa planong dagdag na buwis ng isinusulong para mabayaran ang utang ng gobyerno, na ihinihirit ng Department of Finance para sa papasok na administrasyon.

Para sa grupong Kilusang Mayo Uno, ang ano mang pagpataw ng tax ay nangangahulugang bawas sa suweldo ng mga manggagawa.

"Habang tumataas ang presyo ng pagkain, serbisyo, produktong petrolyo…ang kahulugan no'n nababawasan kaming mga manggagawa ng suweldo, so bumababa yung kakayanang mapakain yung aming pamilya at matustusan yung gastos araw-araw. Kaya tingin ko magre-resulta ito ng mga pag-protesta sa taongbayan dahil hindi ito yung inaasahan natin sa impact sa plano ng gobyerno," ani KMU Secretary-General Jerome Adonis.

Matatandaang ihinihirit ang pagtaas pa ng binabayarang buwis sa ilang produkto para makalikom ng pondong pambayad sa nasa P12.6 trilyong utang ng pamahalaan.

Umalma rin ang ilang manggagawa ukol sa panukala, at nagsabing dapat tutukan ang pagbubuwis sa mga mayayaman.

“'Yung mga sakto lang yung sahod, nakaka-ano naman na babawasan pa yung buwis so magkukulang na 'yung panggastos nila, so para sa akin yung mayayaman ang dapat i-tax para meron tayong pambayad sa utang," ani Darren Halili, isang waiter.

"Eh di siyempre yung mga mayayaman, dapat anohin na buwis kasi kung sa mahihirap hindi talaga magkakasya yun," ani Rico Frando, isang security guard.

Sabi sa Teleradyo ng ekonomistang si Emmanuel Leyco, matagal nang ginagawa ng pamahalaan ang pangungutang.

Mahalaga aniya na sa papasok na administrasyon na pag-aralang mabuti ang prayoridad sa paggastos ng pondo ng bayan.

"Kung hindi tayo mangungutang, magtataas tayo ng buwis o magbebenta tayo ng ari-arian. Pero matagal pa po ang magbenta, ang sa kanila siguro ay madali ang mangolekta nung mga napasa na buwis na. Ang kailangang pag-isipan natin ngayon, sino ba ang papatawan natin ng mga bago at malalaking buwis para matustusan ang mga programa ng pamahalaan," ani Leyco.

Ayon naman sa tax expert na si Mon Abrea, dapat ipaliwanag nang mabuti sa taumbayan kung bakit kailangang mangutang ng gobyerno at kung saan ito inilalaan.

"Habulin talaga 'yung hindi nagbabayad ng buwis, yung sinasabi nating bigtime tax evaders and smugglers," ani Abrea.

May pakiusap din siya kay president-elect Ferdinand "Bongbong Marcos" Jr. sa harap ng isyu nito tungkol sa P203 bilyong estate tax liability.

"Personal ko pong pakiusap sa ting pangulo i-settle nila yung issue ng kanilang pamilya pagdating sa unpaid estate taxes, tutal P203-billion lang naman yun, at ito’y panawagan para siya’y magsilbing mabuting ehemplo," ani Abrea.

Kumpiyansa naman ang incoming economic managers na kakayanin ng pamahalaan na magbayad ng mga pagkakautang nito.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News