Ilang establisimyento nais ng 'safety seal' para makapagdagdag ng empleyado

MAYNILA — Kalahating taong natigil sa trabaho ang nail technician na si Maricel Costini at natengga rin ang asawa niyang company driver.

Nagtitinda na lang sila muna ng kakanin pantustos sa 4 na anak. Kaya laking pasalamat niya nang luwagan ang quarantine restrictions para muling makapagtrabaho.

"Ok na ok po na nagbukas kami ulit, kahit na sa ganitong paraan na skeletal kami," aniya.

Ang ibang kasamahan ni Costini, hindi pa nakakabalik dahil limitado sa 30 percent capacity ang personal care services sa NCR Plus.

Pero nitong Miyerkoles, nabigyan ng “safety seal” ang nail salon na kanyang pinapasukan kaya puwede na itong magdagdag pa ng 10 porsyento sa kapasidad nito.

"Kahit sabihin mo na isang customer lang madagdagan, malaking bagay 'yon. So yung mga staff, magkakarooon talaga sila ng pasok na," sabi ni Liezel Reyes, nail spa owner.

Nabigyan din ng safety seal ang isang bakery, health and beauty store, department store, at mall sa Parañaque.

Tingin ni Parañaque Mayor Edwin Olivarez, na siya ring Metro Manila Council chairman, hindi magdudulot ng problema ang dagdag kapasidad sa mga establisimyentong nakapasa sa safety seal program.

"Yung 10 percent na additional is manageable... Kayang-kaya po i-monitor ng ating LGU yon. Pero importante sa lahat sa amin sa LGU, compliant tayo dun sa ating health protocol," sabi niya.

Nationwide ang safety seal certification program at dumadami ang mga establisimyentong boluntaryong humihingi ng inspeksyon.

Kaya ang Department of the Interior and Local Government (DILG), humingi na rin ng tulong.

"Kulang din tayo sa tao na mag-inspect that’s why sinama na namin yung PNP at yung Bureau of Fire Protection," sabi ni DILG spokesman Jonathan Malaya.

Ang Department of Labor and Employment naman, kumpyansa na sapat na ang 5,000 labor inspectors para sa inspection ng mga pabrika at mga BPO.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News

