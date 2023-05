Presyo ng gasolina posibleng tumaas sa susunod na linggo

Namumurong tumaas ulit ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo.

Base sa unang 3 araw ng trading sa world market, nasa P0.98 na ang itinaas ng presyo ng kada litro ng imported na gasolina.

Bumaba naman nang P0.20 ang kada litro ng diesel at P0.35 ang kerosene.

"'Pag titingnan po natin ang [Mean of Platts Singapore], medyo manipis talaga ang negative so baka ma-wipe out pero ang gasolna, mukhang confirmed na malaki-laki [ang] increase," ani Jetti Petroleum President Leo Bellas.

"Talagang nakita ang paglago ng demand at isang katunayan is malaki ang drawdown sa US inventories," paliwanag niya.

Mula umpisa ng taon, 12 beses na ang dagdag-presyo sa gasolina habang 8 beses naman ang rollback, kaya may net increase na P5 kada litro.

Pero sa diesel at kerosene, mas marami ang rollback kaysa oil price hike kaya parehong may net rollback na higit P5 kada litro.

Samantala, nasa higit P2 kada kilo na ang ibinagsak sa imported price ng liquefied petroleum gasoline (LPG) sa ngayon.

Pero may 6 na araw pa bago ang final contract price na ipatutupad sa Hunyo 1.

"This is what also happened last month that we thought that it's going down but at the end of the day nagkaroon pa ng increase, which is P0.50 but we expect na pababa dapat," ani Regasco President Arnel Ty.

Mula umpisa ng taon, may net rollback pang P5 kada kilo ang LPG, na nangangahulugang mas marami at mas malaki ang naging bawas kaysa taas-presyo.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News