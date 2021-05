‘Safety seal’ ilalagay sa mall establishments na susunod sa health standards

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Alam ng 69 anyos na si Remy Penoliar na bawal siyang lumabas ng bahay.

Pero kinailangan niyang pumunta ng mall para bumili ng maintenance medicine ng kaniyang mister.

"Eh lalo na wala pa akong vaccine kaya nakakatakot…Wala naman akong mautusan kaya ako ang mag-isang bumibili sa botika…pagka maraming tao hindi ako pumapasok…pagka may tumatabi lumalayo ako," ani Penoliar.

Kahit mga hindi senior citizen ay takot pa ring lumabas ng bahay.

Para mabawasan ang pangamba ng publiko, nag-inspeksiyon ang Department of Trade and Industry at Department of the Interior and Local Government sa ilang mall at nilagyan ng safety seal ang mga establisimyentong susunod sa health standards.

Indikasyon umano ito na pasado ang dalawang lugar sa public health standards kaya papayagan din silang magdagdag ng kapasidad.

Ang mga negosyo naman ngayong limitado ang kapasidad ay papayagang magdagdag kung papasa sa "safety seal program."

"We are also allowing an additional 10 percentage point na opening. So kung 20 percent at may, let's say 'yung restaurant ay may safety seal, allowed pong mag-increase ng capacity. 'Yun po 'yung benefit ng safety seal kasi sumusunod sa standard eh," ani DTI chief Ramon Lopez.

Crowd control, ventilation, at digital contact tracing ang ilan sa kailangang ipakita ng mga establisimyento.

Umaasa naman ang mga tenant sa isang mall na makakakatulong ito na bumalik ang kanilang mga customer.

"Siyempre 'yung mga customer namin takot pa din sila. Kung may ganoon naman, mas safe po atsaka mas matutuwa sila na may ganu'n palang protocol dito,” ayon sa food chain manager na si Lot Santos.

Pero babala ng DILG na hindi pa rin puwedeng magpakampante ang mga nakatanggap ng safety seal.

"Ang validity nito ay 6 months lamang… Babalikan namin after 6 months and then meron ding tinatawag na surprise inspection, so kung makatanggap for example ang LGU ng reklamo… At 'pag na inspect na may violation, the establishment will be a given a certain period of time to comply, pag hindi, puwedeng ma-revoke 'yung kanyang business permit," ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Dahil dito, kusang humiling na ng inspeksyon ang ilang mall.

Ang Vista Mall at Star Malls, may safety seal na para sa ilang branch.

"We already have malls that have applied and secured safety seals for our entrances and mall merchants. As for the others, we already have pending approvals with their respective LGUs and DTI and awaiting inspection. We support this initiative by DTI and DILG because not only does it emphasize that our malls and establishments adhere and comply to the safety protocols mandated by the IATF, but it also reaffirms and tells our customers that they can expect to have a safe and enjoyable malling experience," anila sa pahayag.

Ang SM Megamall, nabigyan na rin ng safety seal ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong.

"The Local Government of Mandaluyong recently granted its first Safety Seal to SM Megamall, acknowledging the mall's strict implementation of minimum health standards and safety protocols…SM Megamall continues to prioritize the health and safety of its mallgoers with its compliance with the government’s policies to help stop the spread of the virus," ayon sa SM Malls sa pahayag.

Sinisikap din ng Ayala Malls na mabigyan ang lahat ng kanilang malls ng safety seal para matulungan ang kanilang mga merchant.

Samantala, may mga nakapila pa ring hiling para sa inspection ang Robinson’s Malls.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News