Pribadong sektor handa na sa pagdating ng mga in-order na bakuna

Nakalatag na ang proseso mula pagdating hanggang sa storage at pagdadala sa vaccination site ng mga bakunang in-order ng pribadong sektor sa AstraZeneca.

Paglapag ng mga bakuna sa kalagitnaan ng Hunyo, idederetso agad ito sa pasilidad ng Zuellig Pharma sa Parañaque.

Dadaan ang mga bakuna sa masusing inspeksiyon bago itago sa storage na may 2 hanggang 8 degrees Celsius na temperatura.

"We will check the outer box to make sure that there are no tampering. So 'yong mga seal, dapat hindi broken. The boxes are intact, walang punit," sabi ni Jannette Jakosalem, chief business officer ng Zuellig.

Sa mga susunod na araw, Zuellig din ang may responsibilidad na i-deliver ang mga bakuna sa vaccination sites pagkatapos makakuha ng certificate mula sa Food and Drug Administration.

Zuellig din ang magde-deliver ng bakuna sa mga pribadong kompanya sa ibang rehiyon sa Pilipinas.

Ang nasabing kompanya rin ang in-charge sa pagkolekta ng mga gamit ng heringgilya at vials para hindi mapeke o malagyan ng ibang produkto.

Samantala, hihilingin umano ng pribadong sektor sa Department of Health (DOH) na iturok na ang lahat ng bakuna sa first batch bilang first dose ng mga kuwalipikadong manggagawa.

"But we have to compute the arrival dates of the next batch," sabi ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Kung papayagan ang plano, nasa 800,000 hanggang 1.3 milyon economic frontliners ang agad-agad mababakunahan ng kanilang unang dose.

Kampante si Concepcion na papayagan ito ng DOH dahil ginagawa na rin daw itong sistema sa ilang klase ng bakuna sa mga local government unit.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News