4 personal loan fees you need to know

Sa dami ng gastos at sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, hindi na nakakagulat ma-short sa pera at magpatong-patong ang mga bayarin. Buti na lang may personal loans to save the day.

Pero aware ka ba na aside from the loan amount, may iba pang fees and charges na kaakibat ang personal loan mo? Alamin kung anu-ano ang mga ito in this quick guide.

