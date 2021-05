Ilang tindahan, restoran magbibigay ng 'vaccine discount,' incentives simula Hunyo 1

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - May ilang restoran at retailer na magbibigay ng discount at mga incentive sa lahat ng mga nabakunahan na kontra coronavirus disease (COVID-19) simula Hunyo 1.

Target ng proyekto na maengganyo ang mga Pilipino na magpabakuna.

Pero hindi ito puwedeng ipagsabay sa ibang discount gaya ng senior citizen at PWD.

"We need to verify as well whether that document is fake or not, we hope the public will be responsible," ani Eric Teng, presidente ng Resto.PH

Kahit bugbog na rin ang mga negosyo dahil sa pandemya, sulit din daw na magbigay ng diskuwento para lang gumala at kumain sa labas ang mga tao lalo na ang mga nabakunahan na.

Sa discount, kakailanganing mag-dine in ang customer para makuha ang diskuwento.

May ilan ding mga retailer gaya ng mga department store, hardware, pharmacy, shoe store at iba pa ang mamimigay ng discount o freebies.

Pero voluntary naman ito, at kani-kaniya silang diskarte para makatulong para mas dumami ang magpapabakuna.

"Two-pronged naman ito, incentives sa customer then encouraging vaccination, mapa-patronize na ang stores nila, makakatulong pa sila sa gobyerno," ani Rosemarie Ong, president ng Philippine Retailers Association.

Kumbinsido ang mga negosyante na mas mabilis na makakabawi at sumigla ang mga negosyo kung marami ang magpapabakuna sa buong bansa.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News