Ilang maliliit na negosyante hirap pa ring kumita

Pilit pa ring binubuksan ni Teresita Ravelo ang kaniyang parlor sa Maynila kahit palugi na umano ito.

Kahit dahan-dahang binubuksan ng pamahalaan ang ekonomiya sa gitna ng pandemya, hirap pa rin ang mga tulad ni Ravelo na makakuha ng mga kostumer dahil sarado pa rin ang mga dormitoryo sa paligid ng parlor niya.

Isa hanggang 2 na lang kada araw ang kanilang kliyente, kaya napupunta lang sa pasahod ng 3 empleyado ang kinikita ng parlor.

"At least may pumapasok kahit papaano araw-araw pero hindi talaga siya katulad noong dati," sabi ni Ravelo.

Umaaray na rin ang mga negosyante sa Divisoria dahil kakaunti ang taong pumupunta roon dahil sa COVID-19.

Ayon sa tinderong si Arnold Manalang, hindi lang matumal ang bentahan kundi wala talagang namimili.

Bandang alas-2 ng hapon na nang magka-buena mano si Manalang.

Kumakapit naman sa lakas ng loob at sa Panginoon ang negosyanteng si Maritess Guitering para makabawi.

"Ang kailangan lang natin talaga tibay ng loob tapos manalangin na lang tayo nang taimtim. Itong pandemic na ito, hindi naman panghabangbuhay ito eh, may katapusan din ito," sabi ni Guitering.

Iba naman ang sitwasyon sa isang mall sa Quezon City, kung saan unti-unti nang bumabalik ang kanilang mga kostumer.

Mas marami na rin umanong pumupunta tuwing weekend.

Napilitang magsara ulit ang maraming negosyo sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan noong katapusan ng Marso matapos isailalim sa enhanced community quarantine dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19.

Noong nagdaang weekend, isinailalim sa general community quarantine "with heightened restrictions" ang mga lugar, kung saan unti-unti ring binubuksan ang mga negosyo upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News