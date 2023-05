Si Sen. Mark Villar, chairman ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, sa isang hearing tungkol sa sovereign wealth fund noong February 15, 2023. Bibo Nueva España, Senate PRIB/File

MAYNILA—Bagamat hindi obligado ang mga government financial institutions (GFIs) kagaya ng GSIS, SSS at iba pa sa paglalagak ng kontribusyon sakaling matuloy ang Maharlika Investment Fund, hindi naman sila pipigilan na sumali dito sakaling gustuhin nila.

Ito ang lumabas sa pagpapatuloy ng interpellation ng mga senador sa panukalang pagbuo ng Maharlika Investment Corporation.

Ayon kay Sen. Mark Villar, inalis na sa orihinal na panukala ang pag-obliga sa GSIS at SSS na mag-contribute ng pondo sa Maharlika.

Aniya, idinagdag na rin sa mga amyenda sa panukala na maging ang iba pang GFIs kagaya ng Pag-IBIG Fund, PhilHealth at iba pa ay hindi na oobligahing maglagak ng kontribusyon o pununan sa Maharlika Investment Fund (MIF).

Pero aminado si Villar na maaring boluntaryong mag-contribute ng pondo ang mga ito na naka-depende sa magiging desisyon ng mga opisyal at board member ng mga naturang GFIs.

Nais naman ni Sen. Pia Cayetano na maging malinaw sana sa ilalim ng panukala na kahit maging-boluntaryo pa ang contribution ng mga GFIs sa Maharlika ay huwag nang isali pa ang Philhealth at iba pa para maiwasang madamay ang pondo nito sakaling mabigong lumago ang Maharlika.

Naniniwala naman si Villar na maraming nakalatag na control measures sa panukalang Maharlika Fund na titiyak sa katatagan ng pondo nito.

Mayroon aniyang risk management committee na tututok sa pondo ng Maharlika at may tatlong independent directors din mula sa pribadong sektor na magbabantay dito.

Sabi ni Villar, kung pinapayagan na mag-invest ang GSIS, SSS, Pag-ibig at iba pang GFIs sa mga bangko sa ibang bansa ay marapat lang din aniyang hayaan ang mga ito na subukang maglagak ng pondo sa Maharlika.

“Consider these funds, they also invest in other activities. The whole purpose of this act is that we use some of our investible funds or one of the main purposes anyway of this act is to invest to use our investible funds to invest in projects that have socio-economic benefit to our country. If we prevent them from investing and if they’re allowed to invest in other funds that invest perhaps in another country, why would we not want them to invest in our own country? We don’t want to require them but if they can earn a good return and if they can invest in businesses that help our country why would we prevent them from doing that,” paliwanag ni Villar.

Pero hindi kumbinsido dito si Cayetano, lalo’t marami na aniyang mga pagkakataon na ang isang government financial institution ay naging kuwestyunable ang pamumuhunan sa pondo ng kanilang mga miyembro kaya mas dapat aniyang lalong mag-ingat na ma-expose pa ang pondo ng mga Pilipino sa Maharlika.

“Would it not be prudent on our part in Congress to not increase the exposure of the Filipino people such that if the Maharlika Fund fails if P125-Billion is already going to be invested there would it not be an acceptable amount of prudence that the GOCCs providing for the Filipino security—'yung kanilang health security, 'yung kanilang home security e huwag nang dumagdag pa don? Para lang in case hindi siya naging successful, hindi na siya nadamay. Would that be a prudent thing to do?” tanong ni Cayetano

Pero sabi ni Villar, bahagi ng investment strategy ng mga GFIs ang maghanap ng mga maari nilang paglagakan ng pondo na sa kanilang paniwala ay kikita ang kanilang pera.

Mayroong option din aniya ang mga GFIs na ito kung saan ilalagak ang kanilang pondo.

Aminado si Villar na walang garantiya na magiging tagumpay ang Maharlika Investment Fund.

Inihalimbawa ni Cayetano ang pondo ng Philhealth na nakalagak na sa Landbank at Development Bank of the Philippines.

“Sa Philhealth ang investment nila sa specialty savings and deposits nasa P75-Billion … In fact, ang investment ng Landbank at DBP so for the record yung pera ng Philhealth na P75-billion eh di kasama na rin sa mapu-pool na mailalagay. So pag pinayagan pa silang mag-invest ‘dyan eh magdadagdag pa sila. Sana huwag na,” paliwanag ni Cayetano.

Pero depensa ni Villar, mayroon namang mga eksperto ang pamahalaan na nakatutok dito .

“Regarding the risk factors, a lot of these institutions, they have actuarial experts who decide on these things and majority of their assets are even in any bank. Almost all of their assets are in very safe T-bills, government securities. I’m saying that the Maharlika I think is also a good in terms of investment opportunity - it is a good investment opportunity,” sabi naman ni Villar.

“Ako kung sasabihin mo sa akin mag-invest ako sa kakayahan ng Pinoy, I’ll invest in that everyday, anytime. Para sa aking magandang investment ang Maharlika Fund,” sabi pa ni Villar.

Nanindigan si Cayetano na sa ngayon, may iba pang mas mahalagang isyu ang dapat na tugunan ng mga mambabatas.

“People are dying, there’s not enough doctors. There's not enough health workers and we need to fund them and also consider their salary gap. This Senate should not be making decisions on a per meal item,” sabi ni Cayetano.

Para kay Villar ang solusyon sa mababang suweldo ng mga healthcare workers at iba pang kawani ng pamahalaan ay payamin ang bayan at lumikha aniya ng income generating sources at isa dito ang Maharlika.

