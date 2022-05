Epektibo na simula Hunyo 3 ang P33 dagdag sa minimum na sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region, sabi ngayong Miyerkoles ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Kapag naging epektibo, magiging P570 na ang minimum wage para sa non-agricultural jobs sa Kamaynilaan habang P533 sa agriculture sector.

Inaasahan na rin ang pagsunod ng Western Visayas para sa dagdag na P55.

"Ang effectivity po ng bagong minimum wage sa National Capital Region ay sa June 3," sabi ni DOLE Information and Publication Service Director Rolly Francia.

"Kung ma-publish po ang wage order ng Region 6, mga June 3 din po ay magiging effective iyan. So we will check if the wage order in Region 6 will be published tomorrow," dagdag niya.

Ayon kay Francia, namumuro ring tumaas ang minimum na sahod sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Caraga matapos mag-isyu doon ang kani-kanilang regional board ng wage order para sa kanilang minimum wage increase.

"'Yon pong mga wage order na iyan ay na-receive na kahapon ng National Wages and Productivity Commission (NWPC) so 'pag nagpulong po uli within the week ang NWPC, malamang po i-approve na unless mayroong procedural issues na makita ang board," aniya.

Kapag naaprubahan, inaasahang magiging P372 hanggang P400 ang bagong minimum wage sa Ilocos Region, P400 hanggang P420 sa Cagayan Valley, at P350 sa Caraga.

Maaari namang mag-apply ng exemption mula sa wage hike ang mga negosyong hindi lalagpas sa 10 ang empleyado o naapektuhan ng COVID-19 pandemic.