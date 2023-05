Bentahan ng sibuyas sa Maynila noong Oktubre 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

Tiniyak ngayong Miyerkoles ng Department of Agriculture (DA) na hindi na aabot sa hanggang P700 ang kada kilo ng sibuyas, tulad ng nangyari noong nakaraang holiday season.

Sa harap ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng sibuyas.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Rex Estoperez na hindi na mangyayari ang sobrang pagmahal ng presyo ng sibuyas dahil mayroon naman mga stock pa ng sibuyas sa mga cold storage.

"Hindi na babalik 'yon kasi kung talagang puwersahan na, let's open the warehouses kasi it's emergency already na ganoon ang presyo ulit," ani Estoperez.

Iminungkahi naman ng Cold Chain Association of the Philippines (CCAP) sa gobyerno na gumawa ng paraan para masawata ang mga negosyanteng nananamantala para mapataas ang presyo ng mga sibuyas.

"Dapat sana ang papel ng gobyerno ay mayroon silang gagawin na katapat na plano sa pamamahagi sa distribution ng mga produktong kagaya ng sibuyas para nga hindi naman umabot sa pananamantala ng mga private sector na negosyante na kanilang makontrol ang suplay at makontrol din ang presyo," ani CCAP President Anthony Dizon.

Nauna nang sinabi ng DA na posibleng mag-angkat ang pamahalaan ng 22,000 metric tons ng sibuyas para makontrol ang supply ang presyo.