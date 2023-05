'Di na mababalot ng kontrobersiya ang bagong sugar import: SRA

Tiniyak ngayong Martes ng Sugar Regulatory Administration (SRA) na hindi na mababalot ng kontrobersiya ang panibagong pag-aangkat ng asukal na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Ayon kay SRA Acting Administrator Pablo Luis Azcona, hindi na mauulit ang nangyaring kontrobersiya sa unang 2 sugar import programs, tulad na lang ng umano'y pagpabor sa ilang sugar traders.

"This will be all normal, this is within the SRA, it will all be above board, it will be open to all importers. Everybody can come in," ani Azcona.

Inaprubahan noong Marcos ang pag-angkat sa 150,000 metric tons ng asukal, na layon umanong maiwasan ang shortage sa supply ngayong mataas ang demand.

Ipinaliwanag naman ni Azcona ang pag-apruba sa panibagong pag-aangkat ng asukal.

Kailangan anilang mag-angkat ulit dahil sa tantiya ng SRA, hindi pa rin sapat ang local production at ang mga naunang inangkat na asukal sa pangangailangan ng bansa ngayong 2023.

Ang aangkatin ay magsisilbing buffer stock ng asukal para hindi ulit tumaas ang presyo nito. Kapag wala kasing buffer stock, napipilitan ang mga gilingan na simulan nang mas maaga ang milling season.

"When we force milling earlier, nawawala ang sweetness ng asukal kasi immature pa yung cane," paliwanag ni Azcona.

"We always would be a lot more comfortable if mayroon tayong buffer stock sa umpisa na refined, to feed the demand while the refineries are starting up," aniya.

Ayon sa SRA, kinulang ang 440,000 metric tons na naunang inangkat noong Pebrero dahil mas bumaba ang local production kaysa sa naunang inaasahan.

Isasapinal ang import volume sa May 30, pagkatapos ng kasalukuyang milling season, at inaasahang papasok ang imported sugar sa bansa sa pagtatapos ng Agosto.

Suportado naman ng United Sugar Producers Federation of the Philippines ang panibagong pag-aangkat dahil tapos naman na anila ang anihan at hindi maaapektuhan ang mga magsasaka.

Pero tutol dito ang National Federation of Sugar Workers, lalo't hindi pa naman umano pumapasok lahat ng naunang inangkat na asukal.

Sibuyas

Maliban sa asukal, posible ring mag-angkat ang Department of Agriculture (DA) ng 22,000 metric tons ng sibuyas, katumbas ng isang buwang consumption ng bansa.

Ito ang nakikitang paraan ng ahensiya para maibaba ang presyo nito.

Kinukunsidera na rin ang government-to-government na importation para mas makontrol ng DA ang supply at presyo.

Makikipag-ugnayan din ang DA sa mga local government unit dahil wala naman silang police power para diktahan ang paglabas ng sibuyas sa mga cold storage at ipatupad ang suggested retail price sa mga retailer.

Hindi pa pinal kung kailan magpapasok ng imported na sibuyas sa bansa.