Maaari nang ibiyahe palabas ng Luzon ang mga poultry product tulad ng manok, kasunod ng halos 3 buwang paghihigpit bunsod ng bird flu.

Sa memorandum na inilabas ngayong Lunes ng Department of Agriculture (DA), sinabing pinapayagan nang ibiyahe ang day-old chicks, hatchers, at pullets mula Luzon at mga lugar na apektado ng bird flu patungo sa kahit anong lugar sa bansa.

Pero kailangan pa rin umanong magpakita ng negatibong resulta para sa Avian influenza test upang matiyak na walang sakit ang mga ibabiyaheng manok.

Nananatili pa rin namang suspendido ang pagbiyahe ng mga panabong, kalapati, at pato at pugo.

Matatandaang mga duck at quail farms ang karamihan sa mga tinamaan ng bird flu ngayong taon sa 14 na probinsya sa bansa.

FROM THE ARCHIVES

Watch more News on iWantTFC