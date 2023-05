Mga Pinoy sa Indonesia, namamayagpag sa negosyo

Watch more News on iWantTFC

INDONESIA - Hindi nagpapahuli sa sipag at determinasyon ang mga Pinoy para magtagumpay sa Indonesia. Mula sa pagiging empleyado ilan sa kanila, nakapagpundar na ng sarili nilang negosyo.

Isa na rito si Dakila Palomo na dumating sa Indonesia noong 1987. Nagsimula siya bilang operations manager ng isang boiler company. Inaral niya ang negosyo hanggang sa makapagpatayo ng sariling boiler company na umaalalay sa ilang textile companies, paper mills, food and chemical industries at marami pang iba.

“Sinamahan ko ng sabi nga sa Pilipinas e “lakas ng loob at tapang ng hiya.” Na-establish ko na ang full potential ng business. Nakapag-establish ako ng more robust ang stronger client base. Sa ngayon, we have several ongoing projects…mostly are foreign-based companies,” sabi ni Palomo, PT LTE Energi Indonesia President.

Nagsimula naman bilang accountant sa Jakarta si Rudy Balmater. Itinatag nya ang PT Balmater Consulting company noong 2004 bilang foreign joint venture company na nagbibigay ng advisory services sa mga family-owned businesses sa Indonesia.

“As we progressed, many policies has been changed on the investments for investors. And one of them in the last 2 years is that the minimum capitalization starting 2008 should be 750,000 US dollars and it is encouraged by the government to have a local partner,” ani Balmater, PT Balmater Consulting Company owner.

Binuo naman nina Freddy Mercado Junior at Thelma Victorio ang kanilang barong business sa Indonesia.

“Namamasyal kami sa mall, nakita ko ang isang babae… may edad na siya…sa exhibit…. Ginagawa niya ang batik process. Actually sa kamay lang niya ginagawa ‘yun. Meron siyang… yung ginagawa sa burda...kinakamay lang niyang ganun. Sabi ko sa kanya mag-eksperminto tayo,” kwento naman ni Mercado, owner ng Barong Batik.

“We call it Barong Batik and I call this a piece of art. And a truly fusion of Asian fashion because this Barong Batik is to honor our culture and respect our heritage. And this, I think, is one of the best example of soft diplomacy between Indonesia and Philippines,” dagdag ni Victorio, isa rin sa mga may-ari ng Barong Batik.

Nasa labas man ng bansa, taglay ng mga Pinoy ang galing, sipag at pagpupursige para magtagumpay bilang mga negosyante.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.