Meralco may bawas-presyo sa May bill

MAYNILA - Magkakaroon ng bawas sa singil sa kuryente ang Manila Electric Company (Meralco) sa Mayo, sabi ngayong Miyerkoles ng kompanya.

Sabi ng power distributor, bababa nang P0.12 kada kilowatt hour (kwh) ang singil sa kanilang May bill.

Katumbas ito ng P24 bawas sa mga kabahayang may 200 kwh na konsumo, P36 sa konsumong 300 kwh, P48 sa konsumong 400 kwh, at P60 sa konsumong 500 kwh.

Tumaas ang generation charge ng P0.35/kwh pero inutusan naman ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang Meralco na magrefund ngayong buwan ng mahigit P7.7 bilyon o katumbas ng reduction na P0.47/kwh sa residential customers.

“As a highly regulated entity, Meralco’s rates are constantly being reviewed to make sure they are fair and reasonable," ani Atty. Jose Ronald V. Valles, Meralco Head of Regulatory Management.

“The immediate implementation of the ERC’s order more than offset the impact of the increase of the generation charge this month, benefitting Meralco customers,” dagdag niya.

Tumaas naman sa P6.2277/kwh ang generation charge mula sa P5.8724/kwh noong nakaraang buwan.

Tumaas naman nang P0.8045 ang singil mula sa power supply agreements (PSA) ngayong buwan.

Bumaba naman nang P0.8664 ang singil mula sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) sa harap ng pagbawas ng demand sa Luzon Grid.

-- May mga ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News