Unang beses mula 1980s: Ekonomiya 15 buwan nang bagsak

MAYNILA - Sinikap ni Editha Bakun na hindi magtanggal ng empleyado sa kaniyang kainan ngayong pandemya.

Hinati niya ang walong staff niya sa dalawang shift na salitang pumapasok kada araw.

Akala ni Bakun na makakaraos na sila.

"Pagpasok ng October hanggang December ok na sana, meron na sana kami, kahit papano may naitatabi na sana kami. Kaso pagpasok nitong taon na ito, humina ulit, lalo nu'ng nag-second lockdown. Talagang wala na po talaga," ani Bakun.

Nairaos naman ni Marivic Villacencio ang mga lockdown noong 2020 sa tulong ng ipon at ayuda galing sa trabaho at gobyerno.

Pero naubos ito, at hindi pa bumabalik sa dati ang kaniyang sahod.

"Todo-budget, kailangan kasi mahirap na bumalik 'yung nakarang lockdown," ani Villacencio.

Base sa datos ng gobyerno, bumagsak ang ekonomiya sa Pilipinas ng 4.2 porsiyento noong unang tatlong buwan ng 2021. Kung susumahin ang halaga ng nawala sa ekonomiya sa panahong ito, aabot ito ng P186 bilyon, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority na sinuri ng ABS-CBN Data Analytics.

Dahil sa pandemya, limang sunod-sunod na quarter ang pagbagsak ng ekonomiya. Nananatiling nasa recession ang Pilipinas.

Aabot na sa lagpas P2 trilyon ang halagang nawala sa ekonomiya ng bansa sa mahigit 1 taon. Halos 45 porsiyento ito ng budget ng gobyerno ngayong 2021 na 4.5 trilyon.

Huling nangyari ang limang sunod-sunod na quarter na contraction noong 1980s kasabay ng debt crisis ng bansa. Aabot sa 9 na sunod-sunod na quarter ang naging recession noon.

Para kay Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua, hindi tatagal ang pagbagsak ng ekonomiya dahil bumababa na rin ang kaso ng COVID-19 sa Kamaynilaan.

"The latest data show NCR cases has gone down by 60 percent or to 2,000. When we had the MECQ last August we hit a high of 4,000 cases. When we hit 2,000 cases, We moved to GCQ. So these are some indications that there is some opening to relax to quarantine. But this is subject to IATF resolution when we do the cost-benefit analysis," ani Chua.

Pero ayon sa grupong Action for Economic Reforms, mababalewala ang lahat ng ito kung aakyat muli ang kaso ng COVID-19.

"Kung low 'yung transmission, we can dance with the virus. Puwede tayo, puwedeng-puwedeng lumuwag ang takbo ng ating business activities. Pero once na tumataas ang transmission at nate-threaten o nao-overwhelm mismo ang ating health system, then kailangan ulit mag-restrict," ayon sa co-founder ng grupo na si Filomeno S. Sta. Ana III.

Para kay Chua, dapat paigtingin pa ang contact tracing.

"Our contact tracing is not as fast as we want it. Models show that if we can have faster contact tracing, we will be able to reduce new cases faster and move to lighter quarantine conditions quicker,” ani Chua.

Sa ngayon, ang Pilipinas pa rin ang pinakakulelat ang ekonomiya sa mga pangunahing bansa sa ASEAN.

— Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News