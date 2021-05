Credit cards for freelancers: Pwede ka ba talagang ma-approve?

Maraming perks sa pagiging freelancer. Aside from the flexible schedule at permanent work from home set-up, wala ding limit sa ‘yong monthly income. Though depende ‘yan sa sipag at quality ng output mo. Pero ang downside sa freelancer life? Hindi stable ang income, which is why mahirap ma-approve for a credit card. Paano nga ba magkaroon ng credit card kung freelancer ka? Alamin sa short guide na ito.

