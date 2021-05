Hiling na itaas ang taripa sa karneng baboy pinag-aaralan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Pinag-aaralan ng Philippine Tariff Commission ang hiling ng isang agricultural group na taasan ang taripa sa imported na karneng baboy.

Hiniling ng Samahang Industriya ng Agrikultura (Sinag) sa komisyon na itaas ang taripa sa 40 porsiyento para sa in-quota o iyong mga pasok sa minimum access volume na sisingilin ng mas mababang taripa sa taong ito.

Nasa 44 porsiyento naman ang hiling para sa out-quota o iyong mga lalagpas sa minimum access volume.

Ito ay kahit nagkasundo na ang Senado at Department of Finance na gawing 15 hanggang 20 porsiyento lang ang taripa para sa in-quota at 20 hanggang 25 porsiyento sa out-quota.

"Hindi talaga kailangan na binabaan 'yong taripa na nirekomenda sa NEDA (National Economic and Development Authority) and [economic] team," sabi ni Sinag Chairman Rosendo So.

Muli namang hiniling ng mga magbabaoy na ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang state of national calamity para ibigay na ng Department of Agriculture ang indemnification fund sa mga namatayan ng baboy bunsod ng African swine fever (ASF).

"'Yong mga tinamaan, dapat bigyan na lang nila ng subsidy kung paano matutulungan makapag-alaga muli. 'Yong mga tatamaan pa ng ASF, 'yan ang sinasabi nating bayaran ng P10,000 kada ulo," sabi ni Nicanor Briones, vice president ng Pork Producers Federation of the Philippines.

Pero ayon kay Agriculture Spokesperson Noel Reyes, sa halip na indemnification, insurance na lang umano ang ibibigay.

"In place of indemnification, insurance na lang. Libre na nga eh, P5,000 to P10,000 na ang insurance coverage. 'Pag namatay, maximum P10,000," ani Reyes.

Hamon din ng mga magbababoy na bantayan ng gobyerno ang smuggling.

"Dapat transparent sila kung sino-sino ang bibigyan ng import permit 'yang minimum access volume na 254,000 metric tons. Hindi 'yong naso-solo ng 4 na mukhang sila ang may cartel sa importation," ani Briones.

"Kung pwede ay magkaroon ng panibagong committee na magha-handle ng pagi-issue ng import permit, hindi lang DA," ani Briones.

Hiniling din ng grupo sa gobyerno na ayusin ang first border control o pag-inspect sa bawat papasok sa bansa na karne para masigurong walang dalang virus ang mga ito.

Pero iginiit ni Agriculture Secretary William Dar na may first border inspection naman.

"Nandiyan ang BOC (Bureau of Customs) at ang mga kawani ng Bureau of Animal Industry namin na titingnan, bubuklatin at ikokompara doon sa papeles kung tama ba 'yong manifest doon sa nakikita sa cargo," ani Dar.

Sa ngayon, patuloy na dumadami ang mga nagbebenta ng imported na karneng baboy sa mga palengke sa Metro Manila, na siyang ikinababahala ng mga hog raiser.