SRP sa imported na baboy nakatakdang ilabas sa susunod na linggo: DA chief

Video courtesy of PTV

MAYNILA - Sa susunod na linggo inaasahang lalabas ang suggested retail price ng imported na baboy, ayon sa pinuno ng Department of Agriculture.

Ayon kay DA chief William Dar, susumahin nila ang presyo nang naaayon sa napagkasunduang taripa kasama ang mga Senador ngayong linggo.

Makikipag-tulungan aniya sila sa Department of Trade and Industry tungkol dito.

“Well ang presyo po base dito sa pinal na binaba na taripa, we are now making the calculations and we are doing this in tandem, in partnership with the DTI so baka next week i-announce namin ang suggested retail price,” ani Dar.

Matatandaang naglabas ng executive order si Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa taripa ng imported na baboy.

Pero ang ilang kongresista, pormal na nagpasa ng resolusyon para ipabawi ito kay Duterte.

Kalauna’y nagkasundo ang mga kongresista at ang DA sa ipinatupad na taripa sa pangambang makakaapekto ito sa local hog industry.

Nabanggit na rin ng grupo ng mga importer na posibleng tumaas din ang presyo ng imported na baboy oras na ipatupad ang napagkasunduang taripa.

Nagsimulang magpasok ng imported na baboy ang bansa sa harap ng pagdami ng kaso ng ASF na nakaapekto sa suplay ng mga local hog raiser.

Samantala, sinabi naman ni Dar na may bubuhos na suplay ng imported na isda, gulay at bigas ngayong tag-init, at sapat pa ang suplay ng mga ito sa ngayon.