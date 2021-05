'One-time' P20,000 para sa EC pensioners ibibigay nitong Mayo: GSIS

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Aarangkada ngayong Mayo ang one-time financial assistance ng Government Service Insurance System (GSIS) para sa government workers na maagang nagretiro.

Makakakuha ng P20,000 ang mga employees compensation (EC) pensioner, o ang mga pensioner na maaagang nagretiro sa serbisyo sa gobyerno dahil sa karamdaman, bilang tulong sa mga nahihirapan ngayong pandemya.

LINK: https://news.abs-cbn.com/news/04/09/21/face-to-face-pagpasa-pag-ibig-gsis-requirements-suspendido

Ayon kay GSIS Executive Vice President Nora Malubay, isasabay ang pamimigay nito sa mga kukuha ng kanilang buwanang EC pension.

Maaari aniyang ibigay ito sa pamamagitan ng cheke o UMID card.

"Ngayon po ay makakatanggap [sila] ng fixed amount na P20,000. Sila po kasi ay nagke-claim ng monthly EC pension so lahat yon isasabay ang P20,000 either through checques, yung iba may UMID card. Ngayong Mayo ipapatupad namin 'yan," ani Malubay.

Alinsunod ang pamimigay ng cash assistance sa Administrative Order No. 39 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril.

Samantala, hinikayat naman ng GSIS ang kanilang mga miyembro na bayaran ang mga utang sa mga Bayad Center, imbis na pumunta sa mismong tanggapan ng GSIS.

Pasok aniya rito ang mga service loan. Maaaring magbayad ang mga may underpaid na account, may mga delayed na bayad, o iyong mga mag-a-advanced payment ng kanilang mga loan.

"'Yun pong loan noong araw pakisettle po yan sa Bayad Centers and payment outlets para hindi na masyadong takbuhan ng penalties," ani Malubay.