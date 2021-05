Trabaho, ayuda, hiling para sa mga nahihirapang makapaghanapbuhay uli

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nasa P20 na munggo, P10 na bagoong at P10 kanin ang pananghalian ng mag-asawang Evelyn at Rodel Sevilla.

"Kino-combine namin. Adobo na walang laman. Adobo na walang laman. Nasanay na rin, ma'am, eh, eh kailangang gawin eh kasi nga walang wala," ani Evelyn.

Nagawa man ni Evelyn na magbiro ay mabigat ang kaniyang loob.

Nakabalik man kasi siya sa trabaho bilang massage therapist noong Setyembre ay natigil sila ulit nang mag-enhanced community quarantine sa National Capital Region (NCR) Plus Bubble.

Si Rodel naman, hindi makapagtrabaho dahil sa sakit sa puso at hypertension kaya nagdesisyon sila na patirahin muna ang 3 anak sa isang kamag-anak.

"Masakit man para sa akin na ilayo sila kailangan po eh dahil nga walang trabaho, walang maipapakain. Minsan naiisip ko na lang mag-apply kaya ako ng construction para naman kahit papa'no may kikitain ka. Minsan maisip ko, mag-apply na lang kaya ako [sa] junk shop. Paano ka maka-apply wala kang pamasahe? Kasi kung may pera ka iano mo na lang para sa pagkain. Marami akong naranasan na hirap pero ito ngayon pinaka-worst," ani Sevilla.

Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba na sa 3.44 milyon ang mga Pilipinong walang trabaho nitong Marso, kumpara sa 4 milyon noong Pebrero.

Pero aminado ang Department of Labor and Employment (DOLE) na posible pa itong dumami pagpasok ng mga datos kung saan napapasama ang mga apektado ng ipinatupad na ECQ sa NCR Plus Bubble.

"It will translate to numbers. Dagdag pa diyan mga bagong ga-graduate. Last year pag April nagsu-surge na unemployment rate," ani DOLE Assistant Secretary Dominique Tutay.

Pero may ilan na hindi pa nakakabalik sa trabaho simula noong magkaroon ng pandemya.

Kabilang dito si Mark Jason Mendoza na dating audio-visual technician sa isang malaking hotel.

Nagtitinda-tinda siya ngayon pero dahil kulang pa rin ang kita niya kaya nakapila na rin siya sa mga community pantry.

"'Yung mga kinakain namin di na namin makain ngayon. Dati kami bumibili. Ngayon kami pumipila para lang makakain," ani Mendoza.

Ayon sa grupong Defend Jobs Philippines, marami sa mga manggagawang naiwang walang trabaho ang nalugmok sa gutom.

Dahil anila dito, dapat harapin ng pamahalaan ang responsibilidad nito sa pagbibigay ng ayuda at trabaho.

"Andiyan ang ibang quarantine protocols at lockdown. Ayusin dapat ng gobyerno ang kanilang COVID response. Kailangan ng malaking budget, ayuda, economic stimulus, job generation at siyempre MSME (micro, small and medium enterprises) support," sabi ni Defend Jobs PH Spokesperson Lloyd Magsoy.

Ang DOLE, suportado naman ang patuloy na isinusulong ng mga economic manager na unti-unting pagbubukas ng ekonomiya para makabalik na rin sa trabaho ang mga nasa ilang sektor.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News