Meralco may dagdag-singil sa May bill

MAYNILA— Magtataas ng singil ang Meralco para sa bill ngayong Mayo, anunsiyo ng power distributor.

Just In!!



Singil ng Meralco, tataas sa May billing ng P0.185/kwh dahil natapos na ang refund sa over recovered charges at may konting pagtaas sa generation charge.



Katumbas yan ng dagdag singil na:

Kunsumo Dagdag

200kwh P37

300kwh P55

400kwh P73

500kwh P90 pic.twitter.com/NnPOkXcbCZ