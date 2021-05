Presyo ng imported pork posibleng tumaas dahil sa inaprubahang taripa

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Tingin ng mga grupo ng meat importers na tataas nang bahagya ang presyo ng imported na karne sa pagpapatupad ng mas malaking taripa nito sa bansa.

Matatandaang nagkasundo na ang Senado at ang Department of Finance sa ipapataw na taripa sa imported na karneng baboy.

"Dati-rati tina-target po namin P300 ang SRP ng liempo eh ngayon klaro na po ang situation na ang sabi ng gobyerno ay ang bagong taripa ay 10 and 15 percent. So, tumaas ng 5 percent,” ani Jess Cham, pangulo ng Meat Importers and Traders Association.

Alinsunod sa Executive Order 128, tinaasan nang 10 porsiyento ang taripa para sa mga nasa loob ng minimum access volume (MAV), at limang porsiyento ang mga nasa labas ng MAV.

Ang MAV ang mga import na pinapatawan ng mas mababang taripa sa isang taon.

Mas mababa ito sa kasalukuyang 30 at 40 porsiyentong taripa.

Samantala, ginawa na lang 254,210 metric tons ang MAV ngayong taon mula sa 404,000 metric tons.

Ayon kay Senate President Vicente "Tito" Sotto III, maituturing nang aprubado ang bagong taripa at MAV matapos itong tanggapin ng Finance department.

"We were able to strike a balance between the plight of the backyard hog raisers, and the local producers, and also the intention of the economic managers na magkaroon ng pagkakataon na ma-reduce 'yung inflation by at least more than 20 percent," ani Sotto.

Tutol naman dito ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) dahil malaki na umano ang kinikita ng mga importer.

Dahil dito, hamon nila sa DA na maglabas ng mas mababang suggested retail price para sa mga imported na karne.

"Nu'ng January 2020 ang retail price ng imported meat P200 lang eh ngayon bakit pa tumaas ng P300 plus, P350. Dapat ibaba nila 'yung ano para di sayang 'yung nawala na taripa na nakokolekta ng government mapupunta lang sa bulsa ng imported. Dapat price cap din, P200 ang prime cut and 'yung kasim dapat P185,” ani SINAG chair Rosendo So.

Ayon sa DA, pag-aaralan nila ang panibagong mga taripa at maglalabas ng panibagong SRP para sa imported na karne.

Umaasa rin ang DA na ilalabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naamyendahang executive order sa lalong madaling panahon na naglalaman ng pinal na taripa.

— Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News