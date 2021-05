Antas ng unemployment sa PH inaasahang tataas dahil sa balik-ECQ, MECQ

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nagtatrabaho bilang salesman at gunsmith sa isang airsoft shop si Marlon Delos Reyes.

Dahil hindi "essential" ang negosyong pinapasukan niya, naging mahirap ang pandemya para sa kaniya.

"Noong pandemic nagsara kami, kasi ano ng QC, kasi di na kami essential, airsoft. Kung kailan kami pinagbukas, saka kami nagbubukas. Pero 'yung sahod, di nabigay nang buo. Half price ang sahod," ani Delos Reyes.

Pero kahit mga essential na negosyo ay nahihirapan tulad nina Susan Labao at Junie Baybayon na nagbebenta ng gulay at prutas.

"Noong nakaraang lockdown di naman, mabili naman sa amin kasi kaunti lang ang bukas na palengke. Pero ngayon, ang daming bukas, wala, apektado na rin kami, at tsaka may community pantry pa. Malaki talaga ang nawala, abono kami nang abono," ani Labao.

"Ang mga tao ngayon, wala, di na bumibili sa amin kasi pumipila sila doon. Kaya ang nawawala sa amin ngayon, almost mga 50 percent," ani Baybayon.

Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), ang karamihan ng mga empleyado o self-employed na negosyante ay nagtatrabaho ng 39.7 oras kada linggo noong Marso, na mas mataas kumpara noong Pebrero.

Pero ayon sa PSA, pang-part-time lang ito, at dahil pang-part time lang ang oras ay pang-part time lang ang suweldo o kita para sa mga maliliit na negosyante at mga entry level na empleyado.

Nakikita rin sa datos na 2 milyong Pilipinong may trabaho ang nadagdag sa work force noong Marso. Samantala, nabawasan naman ang unemployed workers ng 750,000 mula Pebrero.

Iyon nga lang, ang sahod ng karamihan ng mga bagong trabaho ay mas maliit kumpara sa mga nawalan ng trabaho sa pandemya, at nababawasan pa ang suweldo ng ibang empleyado dahil sa shifting o part-time status.

"Ang top 3 occupations kung saan mayroon namang pagbaba, ito ay 'yung professional na bumaba ng P432,000, mga managers na bumaba ng P295,000. At technicians and associate professionals na may pagbaba ng P33,000 month-on-month," ani PSA Civil Registrar General Dennis Mapa.

Gayunpaman, naniniwala ang economic team ni Pangulong Rodrigo Duterte na unti-unting bumabalik ang mga trabaho at gumaganda muli ang ekonomiya ng bansa.

"With the recovery of the economy after the ECQ was relaxed in mid-2020, 11.5 million jobs have been generated as of March 2021, more than offsetting the 8.7 million jobs that were lost in the period March to May 2020. This translates to a net job creation of 2.8 million jobs," ayon sa joint statement na inilabas nina Finance Secretary Carlos Dominguez, Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua, at Budget Secretary Wendel Avisado.

Iyon nga lang, hindi pa kasama sa datos noong Marso ang epekto ng pagbabalik ng ECQ.

"Base doon sa experience natin in 2020, during periods in ECQ, MECQ nakita natin sa datos na mayroong pagtaas ang unemployment rate, so 'yun ang ating titignan pag lumabas ang April round ng labor force survey results," ani Mapa.

Inaasahan naman ng economic managers ni Duterte na posibleng umakyat muli ang unemployment sa pagtaas ng COVID-19 cases at pagbabalik sa ECQ.

"Given the imposition of ECQ and MECQ in the NCR-plus bubble from March 29 to May 15, 2021, we expect to see a temporary reversal of these employment gains in the next LFS [labor force survey] round," ayon sa joint statement.

Pero hindi na raw mauulit ang nangyari sa unang ECQ noong 2020 dahil mas maluwag ang mga lockdown ngayong 2021.

— Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News