Taas-presyo sa karne posibleng bumilis pa: PSA

MAYNILA - Inaasahan ng Philippine Statistics Authority na bibilis pa ang inflation - o antas ng taas-presyo - sa karne sa mga susunod na buwan hangga’t magawan ito ng lunas.

Matatandaang napako ang inflation ng bansa sa 4.5 porsiyento noong Abril.

Sa pag-aanalisa ng PSA, nakikikita nilang patuloy na tumataas pa ang presyo nito, ayon kay PSA Civil Registrar General Dennis Mapa.

"We performed some analysis, on the trend. Ang medyo patuloy na pataas, expected talaga, ang meat inflation. So in the next few months, unless there is intervention, we see this will continue to go up," ani Mapa.

Maaaalalang nagkaroon ng kakulangan ng karne sa Luzon na bunsod ng epekto ng African swine fever.

Naging dahilan ito para umakyat sa P400 kada kilo ang presyo ng karneng baboy.

Naging dahilan ang taas-presyo sa pagpapatupad ng price freeze pero bagay ito na inalmahan ng mga hog raiser at ng mga vendor dahil hindi talaga kayang ibaba ang presyo ng baboy.

Samantala, bumilis ang taas-presyo sa transportasyon noong Abril.

Ayon kay Mapa, ito ay dahil sa mataas na pamaasahe sa mga tricycle at jeepney, at pagtaas ng presyo ng langis .

"Mataas talaga yung ating fuel, gasoline, diesel. Pumunta rin sa housing, electricity, gas and other fuels. nag contribute sa LPG and kerosene,” ani Mapa.

Ayon sa isang eksperto, maaaring umakyat pa ang presyo ng langis, dahil lumalaki na ang konsumo nito sa ibang bansa na nagsisimulang umahon mula sa pandemya at quarantine.

“Movement of oil prices is something we need to watch moving forward as it is poised to retest recent highs due to re-opening hopes globally and low base effect of May 2020 inflation with next month’s release of data,” ayon kay RCBC Chief Investment Officer Helen Go Oleta.

Samantala, bumaba naman ang inflation ng gulay, prutas at bigas.

Pero ayon kay Mapa, hindi pa masabi kung maipagpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng ibang pagkain.

"I don't know whether this is due to additional supply, low demand, impact of community pantries. Negative ang gulay, negative 7.4 percent. Fruits negative 3.1 percent. Bigas, although positive 1.9 percent, ito ay bumaba compared sa 2.7 percent,” ani Mapa.

Pero ayon sa isang consumer group, hindi sapat ang mga community pantry para maibsan ang paghihirap ng mga maralita.

Anila, kailangang din umaksiyon ng gobyerno para maibaba ang presyo ng mga bilihin.

“It is still clear to use that the government must also play an important role in bringing down prices of basic products and goods in order to ensure consumer welfare and empower citizens throughout this prolonged pandemic,” ani Laban Konsyumer President Vic Dimagiba.

Para naman kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno, ang pagbaba ng taripa sa pork imports ay makakatulong sa pagbaba ng presyo ng baboy sa merkado.

Pero sa gitna pa ng 2022 pa makikita ang tuluyang pagbaba ng inflation.

— Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News