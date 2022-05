Inutusan ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang Meralco na mag-refund ng higit P7 bilyon na sobrang nakolekta sa mga nakalipas na taon.

Layon ng refund, na katumbas ng bawas na P0.47 kada kilowatt hour sa residential customers, na maibsan ang bigat ng dagdag-singil sa paparating na May bill sa kuryente.

Sa kabila ng utos na refund, asahan pa rin ang dagdag-singil dahil mas malaki pa rin ang namumurong halaga nito kompara sa halaga ng refund.

"Kahit mag-increase ng P0.60, 'pag nabawasan, baka ang increase na lang ay hopefully P0.15 to P0.20, malaki ang ibababa," ani ERC Chairperson Agnes Devanadera.

"Ito na lang ang aming puwedeng magawa sa ngayon at saka mayroon namang ini0spread out para 'di tumaas masyado," dagdag niya.

Sa May bill din papatak ang pagsipa ng presyo ng langis dahil sa world crude prices. Nakabase ang presyuhan ng natural gas galing Malampaya facility.

"The fuel cost is something that we cannot do much because this is a worldwide event. It's a factor that is not within the control of Asia and the region," ani Devanadera.

"Pero nama-manage natin kasi malaking suporta ng generation companies," aniya.

Samantala, nakikiusap naman ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sa gobyerno kung puwedeng ideklarang holiday o walang pasok ang mga susunod na araw pagkatapos ng election day para matiyak na walang brownout.

"At the very least Tuesday... baka hanggang Wednesday kung makakaya kasi ito talaga ang siguradong paraan na mapapababa natin ang supply at 'di tayo vulnerable sa unplanned power interruption," ani NGCP Spokesperson Cynthia Alabanza.

Pero kinontra ito ng Department of Energy dahil sa huling meeting umano kasama ang NGCP, lumabas na sapat naman ang supply ng kuryente at walang inaasahang power interruption sa mimsong araw ng halalan at mga araw ng bilangan.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News