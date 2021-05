DOLE hinikayat ang mga manggagawa na magpabakuna vs COVID-19

Watch more in iWantTFC

Natatakot sa side effects o bawal sa relihiyon ang kadalasang nakukuhang dahilan ni Stan Ortiz, safety engineer sa isang kompanya sa Laguna, kapag tinatanong ang mga kapwa manggagawa kung bakit ayaw nilang magpabakuna kontra COVID-19.

Batay sa pinakahuling survey ng kompanya, nasa 70 porsiyento pa lang ng mga manggagawa ang gustong magpaturok ng COVID-19 vaccines.

"'Yong mga nag-decline, doon na kami nag-focus, wina-one-on-one namin sila. Kung ano 'yong reason bakit ayaw nila magpa-vaccine at kung ano puwede naming gawin to convince them," ani Ortiz.

Kung tutuusin, mas mataas pa ang "vaccine acceptance" sa kompanya nina Ortiz kompara sa na-survey ng grupo ni Presidential Adviser on Entrepreneurship Joey Concepcion.

Nag-isyu kamakailan ang Department of Labor and Employment ng memorandum na humihikayat sa mga manggagawa na magpabakuna laban sa respiratory disease.

"All employees in the private sector, except those who are ineligible or disqualified for health reasons, are highly encouraged to get inoculated with COVID-19 vaccine," sabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III.

"Employers shall continue to urge their employees to avail of their own vaccination program, if any, or their respective local government units," dagdag niya.

Kailangan daw kasi ay 80 porsiyento hanggang 90 porsiyento ng mga manggagawa ang magpabakuna para makuha ang herd immunity.

"'Yong supervisors at managers ang very instrumental sa pag-convince sa mga empleyado na talagang kailangan kasi kung kalahati... sa isang shift ang kukuha ng vaccine, 'yong iba, e di the others are also at risk," sabi naman ni Concepcion.

Para naman sa Employers Confederation Of The Philippines (ECOP), makakakumbinsi sa mga nag-aalangang manggagawa ang pagpapabakuna ni Pangulong Rodrigo Duterte noong gabi ng Lunes.

"Noong una, mababa talaga pero ngayon pataas nang pataas na, ang questions nga sa amin sa mga kompanya, 'Sir, bakit po kami di kasali sa priority?'" sabi ni ECOP President Sergio Ortiz Luis.

Kaya para sa ECOP, hindi na aabot sa puntong kailangan na puwersahan o gagawing mandatory ang vaccination.

Pero para kay Concepcion, kung hindi maabot ang herd immunity, opsiyon pa rin ng gobyerno na gawing sapilitan ang pagpapabakuna para mabuhay ang ekonomiya.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News