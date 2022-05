Gasolinahan sa Maynila noong Marso 15, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News/File

Ihihirit ng ilang transport group na pansamantalang taasan nang P2 ang minimum na pasahe sa mga jeep, sa harap ng patuloy na pagmahal ng presyo ng petrolyo.

Ayon sa mga grupo, ihahain nila ang sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang petisyon para sa provisional increase bago pa ang hearing sa May 26 kaugnay sa orihinal na petisyong gawing P14 ang minimum na pasahe.

"Ina-assume na namin na 'di sila makakapag-desisyon [sa original petition] before June 30. So preliminarily, we have tried to rpoject na after June, patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng krudo," ani 1-UTAK Chairman Vigor Mendoza.

"Kaya we are asking for a higher provisional amount, kaya at least P2 'yan," aniya.

Pabor sa panukala ang mga ordinaryong tsuper, na bugbog na sa mahal na diesel at hindi pa rin nakakatanggap ng tulong na fuel cards.

"Wala nang matitira. Magba-boundary pa kami. At least kahit papaano madadagan ng P1, siguro mga P100 madadagdagan kita namin," sabi ng tsuper na si John de la Torre.

Balak na rin ng Philippine National Taxi Operators Association (PNTOA) na maghain ng dagdag-pasahe.

Ang kasalukuyang P40, gusto nilang dagdagan nang P20 dahil na rin umano sa mahal na diesel at gasolina.

"It's really due to the increase in the price of fuel. Kaya P20 lang na dagdag sa flagdown rate kasi ang gusto nga nila is it's parang temporary reprieve lang," paliwanag ni PNTOA President Bong Suntay.

"Pagka-bumababa ulit price[s ng] fuel, tatanggalin sa flagdown rate, kasi you don't need to calibrate the meter na," dagdag niya.

Nagpatuloy na ang pamimigay ng LTFRB na ayuda sa mga tsuper at delivery rider pero karamihan sa mga nakausap ng ABS-CBN ay wala pa ring nakukuhang fuel cards.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News