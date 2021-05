Presyo ng petrolyo tataas sa Mayo 4

(UPDATE) Nag-anunsiyo ang mga kompanya ng langis na magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng kanilang mga produkyo sa Martes, Mayo 4.

Ayon sa Shell, Seaoil, Caltex, Petron, at Flying V, tataasan nila nang P0.35 ang presyo ng kada litro ng diesel at kerosene, at P0.20 ang kada litro ng gasolina.

Parehong presyo rin ang ipatutupad ng PTT Philippines at Petro Gazz sa kanilang gasolina at diesel.

Ang Cleanfuel at Unioil ay magtataas din umano nang P0.35 sa presyo ng kada litro ng diesel pero walang galaw ang presyo ng kanilang gasolina.

Epektibo ang mga bagong presyo alas-6 ng umaga maliban sa Caltex na mag-a-adjust alas-12:01 ng hatinggabi at Cleanfuel na magpapatupad alas-4:01 ng hapon.

Nauna nang sinabi ng mga taga-industriya na tumaas ang presyo dahil sa pagsipa ng oil demand sa Estados Unidos, Europa, at Tsina.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News